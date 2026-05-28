Airbnb espera que el Mundial sea el mayor evento de su historia y rompa récord en México

CDMX.- El Mundial de Fútbol 2026 será el “mayor evento en la historia” de la plataforma Airbnb ya que México es “una de las piedras angulares del negocio”, por lo que se espera una demanda récord en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas, indicó este jueves en entrevista con EFE, Brian Chesky, director ejecutivo y cofundador de la compañía.

“Creemos que este será el mayor evento en la historia de Airbnb”, afirmó Chesky, durante una visita a Ciudad de México al comparar la próxima Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio, con otros grandes eventos deportivos que han impulsado la demanda global de alojamiento.

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El directivo señaló que 200 mil personas se hospedaron mediante Airbnb durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán en febrero de este año y 700 mil durante los de Verano de París de 2024, por lo que anticipó que el Mundial, que se disputará en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, superará esos antecedentes.

Chesky aseguró que la compañía ya observa entusiasmo entre los mexicanos y un aumento de anfitriones ocasionales que preparan sus viviendas para recibir visitantes durante el torneo, mientras que solo la capital mexicana y sede de la inauguración del torneo oferta ya casi 23 mil alojamientos.

El ejecutivo esperó que alrededor de la mitad de estos anfitriones ocasionales podría continuar después del Mundial. A diferencia de los alojamientos de inversión o segundas residencias, añadió, muchos de estos anfitriones ponen a disposición su vivienda habitual, una dinámica que, según Chesky, permite ampliar temporalmente la oferta en ciudades que enfrentarán picos de visitantes.

EL PESO DE MÉXICO

Chesky situó a México como una plaza estratégica para la empresa, al definirlo como el segundo mercado más grande de Airbnb en Latinoamérica, solo detrás de Brasil, y uno de los de mayor crecimiento en el mundo.

El directivo destacó, además, el peso del turismo doméstico: el 84% de los mexicanos que viajan lo hace dentro del país y siete de cada 10 reservas en Ciudad de México provienen de viajeros mexicanos, según datos de la plataforma. “México es una de las piedras angulares de nuestro negocio”, afirmó Chesky.

El empresario remató que la compañía busca evolucionar de una plataforma de hospedaje a una aplicación integral de viajes y vida, con servicios como compras de supermercado, guardaequipaje, traslados al aeropuerto y renta de autos.

Sobre las críticas y las propuestas de regulación en ciudades donde opera la compañía, Chesky afirmó que no hay una fórmula única y que Airbnb busca acuerdos que funcionen para cada ciudad de la mano de los gobiernos, después de que Ciudad de México anunciase un registro obligatorio para empresas o anfitriones quienes deberán entregar datos fiscales y documentos sobre los inmuebles.

“Seguimos trabajando para impulsar una regulación equilibrada y basada en datos, que proteja a las comunidades locales y al mismo tiempo preserve las oportunidades económicas y sociales que el alojamiento compartido genera para miles de anfitriones y familias en toda la ciudad”, indicó la plataforma en un comunicado.

Ciudad de México, una de las grandes metrópolis mundiales, registra un creciente descontento social por desalojos y desplazamientos, fenómenos que colectivos y organizaciones han vinculado con procesos de gentrificación acelerados rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

El cofundador de Airbnb visitó Ciudad de México por primera vez para presentar una iniciativa social con la que la compañía compromete un millón de dólares para apoyar con alojamiento a familias que necesitan viajar por motivos médicos.