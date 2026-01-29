Alistan cambio de presidencia en Canadevi Coahuila

/ 29 enero 2026
    Alistan cambio de presidencia en Canadevi Coahuila
    Aunque se reservó a dar nombres, José Eduardo Garza Valdés, dijo que van por un candidato único. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

Será en el mes de marzo cuando se lleve a cabo su asamblea anual en la que participarán todos los miembros

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Coahuila estará realizando en marzo la elección de su nuevo presidente, esto al concluir el periodo de José Eduardo Garza Valdés, quien está al frente de la misma.

Este último compartió que será el cuatro de marzo cuando realicen su asamblea anual y para la elección del nuevo presidente de la cámara, van por un candidato único, aunque de momento se reservó el nombre.

Comentó que entre los pendientes que hay es que se necesita un poco más de movimiento en obra, además de que en los créditos se incremente la meta para la vivienda nueva porque genera más empleos que la usada.

El también el secretario general de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS), comentó que en este organismo también será en abril cuando se realice también el cambio de secretario.

Finalmente en la siguiente reunión de la UOECS, esperan reunirse con el Comité Técnico del Fideicomiso del ISN.80 para conocer cuales fueron las obras autorizadas y programadas, sino se puede en esa ocasión será en una extraordinaria.

