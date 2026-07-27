Alistan más eventos deportivos, culturales y gastronómicos para región sur de Coahuila

Entre 25 mil y 30 participantes se contemplan que concentran los eventos que se realizarán el próximo mes a nivel local, entre ellos, hay deportivos, gastronómicos y demás.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, indicó que viene ese mes el Festival de la Discada que se realizará en el Tunal en Arteaga el 15 de agosto en la plaza principal de ese lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza construcción de Mi Tienda del Ahorro Narro en Saltillo

En ese mismo municipio se contará con el evento UCI Gravel World Series Arteaga que se realizará el 30 de agosto, dirigido a los ciclistas, representa una experiencia única de gravel de alta montaña en los espectaculares paisajes de la Sierra Madre Oriental.

En el Museo del Desierto será sede de la Convención de Numismática el 15 y 16 de agosto, asimismo está el Coahuila 1000 Desert Rally que se realizará del 13 al 15 de agosto, aunque estará arrancando en Saltillo y también en agosto tendrá un Congreso de Padres de Familia.

En estos ocho eventos que se tienen los próximos meses, se estimó que se tendrá un flujo de asistentes de 25 mil a 30 mil personas.

FESTIVAL DE SALTILLERA

Del evento Saltillera Fest que se realizará el 17 de octubre, se espera una asistencia de 5 mil a 8 mil personas, lo que se estima que genere una derrama económica de 8 a 10 millones de pesos.

Además habrá visitantes de Coahuila, Monterrey y el noreste del país, los cuales ocuparán 500 habitaciones de hotel y con una tarifa promedio de 1,700 pesos, en hospedaje serán 800 mil a un millón de pesos los ingresos.