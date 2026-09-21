AMD alcanza el billón de dólares impulsada por el auge de la inteligencia artificial

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    AMD alcanza el billón de dólares impulsada por el auge de la inteligencia artificial
    Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) es una empresa tecnológica de semiconductores con sede en Santa Clara (California), Estados Unidos. GEMINI

Con este hito, AMD ingresa TSMC, Broadcom, Micron y Nvidia que han alcanzado una valoración superior al billón de dólares

Advanced Micro Devices (AMD) superó por primera vez el umbral del billón de dólares en capitalización bursátil, impulsada por el incremento sostenido en la demanda de infraestructura de procesamiento para inteligencia artificial como los chips y los centros de datos.

Su acción alcanzó un récord histórico intradía de 613.92 dólares este lunes, sin embargo, AMD se mantiene bastante por detrás del líder en chips de IA, Nvidia, que cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente 5.4 billones de dólares.

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La compañía reportó ingresos en el primer trimestre de 10.25 mil millones de dólares, un 38% más año tras año, con su segmento de centros de datos generando 5.78 mil millones de dólares, un aumento del 57% con respecto al año anterior.

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Nvidia ha alcanzado una valoración bursátil de 5.4 billones, superando por 4 veces a sus competidores. CAPTURA DE PANTALLA

La CEO de AMD, Lisa Su, dijo en ese momento que la unidad de centros de datos se había convertido en el motor central de la expansión de ingresos y ganancias.

Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron los 11.54 mil millones de dólares, un incremento del 50% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que el segmento de Centros de Datos representó 6.7 mil millones de dólares de ese total, más que duplicando su resultado de hace un año.

Lisa Su dijo a los inversores que la empresa tiene como objetivo duplicar sus ingresos de centros de datos para 2027.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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