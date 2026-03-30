AMHMC prevé mínimo impacto por paros vacacionales de General Motors en Ramos Arizpe

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Dinero
/ 30 marzo 2026
    AMHMC prevé mínimo impacto por paros vacacionales de General Motors en Ramos Arizpe
    Resaltaron que debido a la incertidumbre económica a causa de las tensiones geopolíticas hay poca inversión y menos proyectos. ESPECIAL.

Aunque señalan que la ocupación hotelera del municipio se encuentra en un 30%, cuando en años pasados era más alta

Luego de que la Planta de Ensamble de GM Ramos Arizpe informara sobre un paro por motivo de vacaciones, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila en la Región Sureste (AMHMC) , Mario Aguirre, opinó que se estima que éste solo tenga un mínimo impacto.

Hasta ahora no saben de trabajadores foráneos que lleguen a darle mantenimiento a la planta, cuando en otras ocasiones si se presentaba esa situación y se quedaban hasta dos semanas, sin embargo, esto no se presentó este año.

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De las planta, hasta ahora solo a Deacero han llegado trabajadores foráneos para darle mantenimiento a la planta, aunque esto fue hace dos semanas; eran 60 trabajadores que venían del centro del país, de estados como Hidalgo y la Ciudad de México y se quedaron 10 días en el municipio.

“Hemos tenido muy poca gente foránea de las empresas ante la incertidumbre que hay, no hay producción, no hay ventas como en los años anteriores, eso ha mermado no solo a la hotelería, sino también al sector comercio que trae una baja considerable”, aseguró.

Indicó que en el caso de los hoteles de Ramos Arizpe, actualmente la ocupación es inferior a un 30%, cuando el año pasado se ubicaba en un 40 a 50%, sin embargo, añadió que se ha visto afectado debido a muchos de los despidos que se han realizado son en este municipio.

“Hay incertidumbre, no hay inversión, la gente de Estados Unidos y de otros países ante la situación política que se vive, la gente no quiere nuevos proyectos, pero tampoco darle mantenimiento y no hay inversión por miedo”, aseguró.

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