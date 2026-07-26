AMMJE Saltillo realizará evento empresarial ‘ONTOP Leadership’ 2026

La presidenta de AMMJE Saltillo, Boreque Martínez, señaló que el evento se realizará en las instalaciones de la UAdeC en Arteaga, el día siete la actividad será un rompehielos, mientras que el 8 y 9 serán las conferencias, talleres, paneles y la exposición empresarial, el 10 y 11 de octubre será una postcumbre.

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas ( AMMJE ) Saltillo estará realizando la Cumbre Empresarial ONTOP Leadership 2026 del 7 al 11 de octubre, evento en el que se espera una asistencia de más de 500 personas.

Agregó que se espera la participación de empresarias y empresarios de todo el país, toda vez que están abiertas las puertas a las cámaras y los organismos, asimismo es un evento abierto también a líderes y académicos, entre otros, para que vivan una experiencia donde se construye el futuro y se cuenta con una plataforma para generar alianzas, además de que tendrá networking.

De los 500 asistentes que esperan en el evento, la mayoría serán foráneos, no solo de otros estados del país, sino que también se invitaron a delegaciones de Estados Unidos, Grecia, Argentina, Chile y España.

El costo del carnet completo del evento que incluye rompehielo, los dos días de conferencia, una callejoneada, así como los dos días de comida y la cena de gala es de 5,600 pesos; asimismo se contempla que el evento genere una derrama económica en hoteles y lugares de esparcimiento, entre otros.

El itinerario contempla temas como liderazgo contemporáneo, apertura institucional y académica, liderazgo contemporáneo, geopolítica y economía, inteligencia artificial, nearshoring y México, innovación, transformación empresarial y tendencias globales, entre otros.