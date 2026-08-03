Analistas elevan a 2% el PIB para el 2028: Banxico

CDMX.- La semana pasada, luego de que el Inegi diera a conocer que la economía creció 1.5% en el segundo trimestre del presente año, el titular de la SHCP, Édgar Amador, dijo en conferencia de prensa que las estimaciones de analistas y calificadoras como Fitch que colocaban al PIB en 1%, seguramente se ajustarían al alza.

Afirmó que, con ese resultado, México retomó el crecimiento y deja “un buen nivel” hacia adelante.Para el próximo año, el consenso de especialistas que participaron en la encuesta dejó sin cambio su expectativa al quedar en 1.80%.

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También elevaron de 1.90% a 2% el PIB para el 2028, pero la tasa de crecimiento de México para los próximos 10 años sufrió un recorte de 1.85% a 1.83%, según el consenso.

Los obstáculos para el avance de la actividad económica siguen siendo los mismos, con la gobernanza a la cabeza y, a su interior, los problemas de inseguridad pública.

En la parte externa, temas como el acuerdo comercial y la inestabilidad política internacional se mantienen como las principales limitantes.

Sin embargo, el consenso de analistas aumentó a 41 mil 375 millones de dólares el estimado de captación de inversión extranjera directa (IED) para este año desde los 41 mil millones de dólares de la consulta previa.Para la economía de Estados Unidos no hubo variaciones al conservar el 2.20% y 2.10% que tenían los especialistas el mes pasado.

De igual manera, a la inflación general le fue bien con las nuevas estimaciones contenidas en la encuesta de Banxico al bajar a 4% frente al 4.20% anterior. No modificaron el 3.84% correspondiente para 2027.

La subyacente la redujeron tanto para este como para el siguiente año a 4% y 3.86%, en cada caso.