Ante incremento de insumos y combustibles, restauranteros ajustarán al alza precios de menú

Ante el alza que presentan los insumos y combustibles, el sector restaurantero informó que a mitad de año realizarían un ajustes de un 2 a 4% en el precio de sus menús, toda vez que es inoperable manejar con los mismos costos, reconoció el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes.

Agregó que el costo de los energético se ha elevado entre un 15 a 20%, los cárnicos entre un 4 a 5%, las verduras presentan un aumento generalizado de 3% y ahora están revisando si el aumento a la tortilla se generalizará a nivel nacional.

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A ello, se suma el impacto que tendrá la reducción de la jornada laboral a 40 horas, de acuerdo a un análisis realizado por ex presidentes de la cámara.

Indicó que mientras que para la industria automotriz esta reforma tendrá un impacto de 1.3 a 1.6% en su presupuesto anual de operación, para el sector restaurantero será de un 4%, cuando hoy la nómina ya representa hasta un 20% del presupuesto general de un restaurante.

García Reyes señaló que durante el primer trimestre del año estuvieron luchando para tener paciencia y ver cómo se comportaba el precio de los insumos y los combustibles, sin embargo, los factores que se están presentando generan que cada vez se vuelva más complejo que los menús se mantengan intactos.

En 2025 el precios de los menús presentaron un ajuste anualizado de 10 a 12% (4% se aplicó a mitad de año y entre un 6 a 8% a finales) y de continuar las cosas de la misma manera, a mitad de año algunos restaurantes de ciertas ramas realizarán un ajuste de 2 a 4%, mientras que se estima en 2026 concluir con un ajuste anualizado de 8 a 10%.

Sin embargo, añadió que también habrá que estar muy atentos de las condiciones globales que son las que gobiernan el tema económico y en particular el T-MEC, porque si éste a mitad de año se observa con ritmo favorable a la industria y a ello se suma, que quedan descartados los despidos en Stellantis, esto incentivará también para mejorar la economía.

Agregó que si en un momento dado se suman esas dos noticias, puede generar que el aumento anual en los precios de los menús quede en ese 8%, con lo que bajaría 2 a 4 puntos el incremento anualizado que se presentó en 2025.

Finalmente García Reyes comentó que cuentan con 295 restaurantes en el gremio y estos generan 20 mil empleos directos.