Inversionistas registran salida de México por 1,205 mdd en capitales ante riesgo global

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México
/ 15 abril 2026
    Inversionistas registran salida de México por 1,205 mdd en capitales ante riesgo global
    El dato del 11.65% en salida es históricamente bajo, lo que indica que el mercado gubernamental depende cada vez más de los inversionistas locales. ARCHIVO

Inversionistas extranjeros retiraron 20,984 mdp de valores gubernamentales; la guerra en Medio Oriente y el recorte de tasas de Banxico detonaron la fuga

En marzo, mes que coincidió con el inicio de la guerra entre EU e Israel contra Irán, se registró la salida de capitales por 20 mil 984 millones de pesos (unos mil 205.3 millones de dólares) en la tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Con ello, al cierre de marzo, la tenencia de valores gubernamentales por parte de residentes en el extranjero registró un saldo de 1.785 billones de pesos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, señaló que la salida de capitales en marzo es la mayor para un mes desde octubre de 2025, cuando la tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero cayó en 43 mil 641.17 millones de pesos.

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“La tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero como proporción del total de valores gubernamentales en circulación se ubicó al cierre de marzo en 11,65%, bajando desde 11,75% al cierre de febrero” , indicó Siller. Explicó que la salida de capitales observada en marzo obedeció principalmente a la aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente.

"En el resto del año, lo que vamos a ver son entradas y salidas, dependiendo de qué expectativa se tenga. Algo que también puede generar que sigan saliendo capitales es la expectativa de que el peso se pueda depreciar en el mediano plazo" .

De acuerdo con el Banxico, en el primer trimestre de este año la tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero acumuló un aumento de 45 mil 882.60 millones de pesos (unos 5 mil 57.9 millones de dólares).

Janneth Quiroz, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, refirió que otro factor que también influyó en la salida de capitales fue el recorte en la tasa de interés por parte del Banxico.

"Cuando Banxico recorta en un contexto donde la inflación en México está repuntando, el rendimiento real (tasa nominal menos inflación) cae más rápido. Esto deteriora el atractivo de los instrumentos en pesos incluso más de lo que sugiere el recorte nominal; no es solo que México pague menos, sino que paga menos en términos reales, lo cual es determinante para inversionistas institucionales" , explicó.

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