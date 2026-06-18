Ante oferta de empleo, aumenta rotación de empleo durante el segundo trimestre del 2026

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    Ante oferta de empleo, aumenta rotación de empleo durante el segundo trimestre del 2026
    Por lo pronto, añadió que la rotación se da principalmente a nivel operativo y técnico especializado. ESPECIAL.

El cambio constante de empleos había disminuido en el primer trimestre porque no había tantas oportunidades laborales

Durante el segundo trimestre del año se presentó a nivel local una rotación de 4.5 a 5%, porcentaje que superó el 3.5% a 4% que se generó durante el primer trimestre del año.

El ex presidente de la Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), Xavier Galindo Valdés, dijo que en el segundo trimestre ha mejorado la contratación, lo que es bueno para la región porque se han abierto fuentes de empleo.

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“En el segundo trimestre con la reactivación que se va dando gradualmente, desafortunadamente viene el problema en algunas plantas de la rotación, donde empieza a haber índices nuevamente de 4.5% a 5% mensuales. Vuelve a subir porque es un indicador que va de la mano cuando hay más oferta (de empleo)”, aseguró.

Durante el 1T26 comentó que la rotación fue de 3.5% a 4% y casi la mitad de lo que se presentó el año pasado, sin embargo.

En el caso del 2025, Xavier Galindo indicó que durante el segundo trimestre y principios del tercer trimestre, todavía habían plantas que estaban muy cerca del 10% de rotación porque se tenía un auge o pico, pero después vino la caída al final del año y ahí la rotación.

MUNDIAL

El también director de Recursos Humanos de Borgwarner comentó que para el primer juego de la Selección Mexicana pusieron pantallas a los trabajadores y se hizo una plática con ellos para que la hora de la comida se aprovechará durante el juego.

Para el juego México-Corea cerca de 800 personas del segundo turno harán lo mismo, verán también ese juego.

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