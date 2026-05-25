$!Anuncian inversión de 400 mdd para el Aeropuerto Internacional de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Todavía de gira por Europa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una inversión de 400 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Desde París, Francia, en el penúltimo día de su gira por el Viejo Continente, el jefe del ejecutivo estatal informó que estos recursos los aportará Vinci Airports y se destinarán a la fusión y modernización de las terminales A y C de la mencionada central aérea.

“Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo, que es la que va a tener Monterrey en un futuro, pero ya para el Mundial vamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos”, indicó Samuel García.