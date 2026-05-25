Anuncian inversión de 400 mdd para el Aeropuerto Internacional de Monterrey
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La aportación es por parte de Vinci Airports para la fusión y modernización de las terminales A y C
Monterrey, Nuevo León.- Todavía de gira por Europa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una inversión de 400 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Desde París, Francia, en el penúltimo día de su gira por el Viejo Continente, el jefe del ejecutivo estatal informó que estos recursos los aportará Vinci Airports y se destinarán a la fusión y modernización de las terminales A y C de la mencionada central aérea.
“Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo, que es la que va a tener Monterrey en un futuro, pero ya para el Mundial vamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos”, indicó Samuel García.
Añadió que se va a notar esta inversión en el Mundial porque se van a tener servicios de migración automáticos.
Estos fondos se suman a otros 400 millones de dólares que invirtió la compañía aeroportuaria del 2024, a partir de su participación estratégica en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).
NEARSHORING E INVERSIONES EXTRANJERAS ABREN PASO A NUEVOS PROYECTOS EN NUEVO LEÓN
El gobierno estatal destacó que este proyecto responde al crecimiento económico e industrial de Nuevo León, impulsado por el fenómeno del nearshoring y la llegada de nuevas inversiones extranjeras de alto impacto lo cual ha incrementado la demanda de conectividad aérea para pasajeros y carga.
Resaltó que la expansión aeroportuaria fortalece la posición de la entidad como uno de los principales centros logísticos, industriales y de negocios de América Latina.
“La nueva inversión de 400 millones de dólares más por parte de Vinci Airports representa un voto de confianza en la estabilidad económica y el potencial estratégico de Nuevo León consolidando una alianza de largo plazo orientada al desarrollo de infraestructura de clase mundial que acompañe el crecimiento sostenido del estado y su integración con mercados globales” puntualizó el gobierno estatal.