Aranceles de Trump frenan las exportaciones de autos de México en 2025

La industria automotriz en México ha sido afectada por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump ya que el sector entró en terreno negativo durante 2025, registrando una caída interanual del 5.6 por ciento en las exportaciones hacia Estados Unidos, con respecto a 2024.

De acuerdo con datos del Inegi, este porcentaje contrasta con las cifras de exportaciones de 2021 a 2023, donde las ventas externas al mercado estadounidense tuvieron incrementos de doble dígito (13.7, 17.3 y 15.3 por ciento, respectivamente). Incluso en 2024, el sector logró avanzar un 5.1 por ciento, antes de la incertidumbre arancelaria.

”La caída se debe directamente a los aranceles de Estados Unidos”, señalan analistas de Banco Base al medio de comunicación El Economista, pues mientras el mercado estadounidense se cierra, las exportaciones al resto del mundo crecieron un 4.6 por ciento.

La fabricación de equipo de transporte, que representa casi una cuarta parte de la manufactura nacional, se contrajo un 5.5 por ciento, aumentando la posibilidad de afectar a otras industrias proveedoras de insumos.

La incertidumbre sobre la revisión del T-MEC y la efectividad de estos cobros arancelarios dejan al sector automotriz en una posición vulnerable para 2026.