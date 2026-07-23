ARHCOS entrega estudio sobre situación laboral y salarial a 48 empresas de Coahuila

La gerente general de ARHCOS, Ana Cristina Gracia Rumayor señaló que se hizo un estudio de 105 posiciones en cuestiones de tabulador, así como en proyección de la revisión, además de incluir un segmento de rotación y ausentismo, en esto último aplicado en los tres meses laborados al inició del contrato de un empleado en las empresas.

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste ( ARHCOS ) entregó a 48 empresas el Estudio de Beneficios y Compensaciones Salariales, para la proyección del incremento 2027.

Entre los resultados, está que en términos de rotación y ausentismo, hay causas voluntarias e involuntarias, la rotación ha disminuido muy notoriamente, aunque el sector social e industrial se mantiene a la expectativa de la situación económica en general del estado, aunque se mantiene un desarrollo constante con la llegada de nuevas inversiones, añadió que hay incertidumbre ante la posición del TMEC y por el tema macroeconómico mundial.

Gracia Rumayor destacó que los administrativos la rotación se ubica en un 5% y en los operarios y técnicos se ubica en 2.5%, lo que es una rotación contraída y dentro de las causas están desde temas personales, recisión de contrato, es decir, dentro de los tres meses no cumplieron con lo necesario para tener le perfil y otras por búsquedas de una mejor oportunidad.

Comentó que rotan más los administrativos que operarios y técnicos, lo ve por una oferta mayor de posiciones, hay movilidad y eso hace que se abran posiciones con rango salarial importante, entre otros.

“Hablar de ese porcentaje es una rotación muy natural, ya no es el indicador que traíamos en el 2024 o 2023 de un 12 a 13% de rotación, ahorita hablar de un 4% es algo muy lógico que obedece a las causas normales”, aseguró Gracia Rumayor.