México: aumentó actividad económica 2% a tasa anual, en mayo; sector industrial sigue en terreno negativo

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    México: aumentó actividad económica 2% a tasa anual, en mayo; sector industrial sigue en terreno negativo
    Algunas fuentes del IGAE son estadísticas mensuales que elabora el Inegi, como las encuestas EMIM, ENEC, EMEC, EMS, EIMM y ENOE. CUARTOSCURO

El sector industrial manufacturero ha caído en términos anuales y sin interrupciones en los cinco meses de 2026; comercio y servicios es el caso contrario con alzas consecutivas

La actividad económica de México creció 2% en términos anuales pero bajó 0.3% a tasa mensual en mayo de 2026, con reducciones consecutivas en el sector industrial y con alzas mensuales en comercio y servicios, según el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Por sector económico, en mayo pasado las actividades secundarias (industria manufacturera) disminuyeron 0.8% y las primarias (agricultura), 0.5%, a tasa mensual. Las terciarias (comercio y servicios) incrementaron 0.2%.

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A tasa anual, las actividades primarias crecieron 7.7% y las terciarias 2.6%. El sector secundario no creció o decreció (variación de 0.0%) en términos anuales.

Sin embargo, el sector industrial manufacturero de México ha caído en los cinco meses de 2026 con respecto a 2025, ya que el IGAE de este sector de enero cayó 1.7; en febrero, -2.3%; en marzo y abril, -1.6 y -0.3%, respectivamente; y, en este mayo pasado, la reducción fue de 0.5%.

Por otro lado, el IGAE del sector comercio y servicios por actividad económica reportó un alza anual en el comercio mayorista de 11.9%, así como en el rubro “Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales” (+4.8%) y “Servicios de salud y de asistencia social” (+3.2%).

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Este sector ha reportado aumentos consecutivos en los cinco meses que ha evaluado el IGAE en 2026.

Inegi aclara que el IGAE “permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Este proporciona valiosa información para la toma de decisiones”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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