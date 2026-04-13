Arranca bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de EU y se disparan precios del petróleo

”El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán”, mencionó Trump en sus redes sociales.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció el inicio de un bloqueo total al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz a partir de este lunes y que comenzaría a las 8 horas, realizado por el Comando Central (Centcom) después de que las conversaciones de paz mantenidas el pasado fin de semana en Pakistán no concluyeran en acuerdos concretos.

Desde el 28 de febrero que empezó la guerra en Irán, la administración Trump justificó este nuevo bloqueo como una respuesta al uso del estrecho por parte de Irán como herramienta de presión económica mundial porque alrededor del 20% del petróleo que se comercializa pasaba por el Estrecho de Ormuz.

”También he dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, aseguró el mandatario.

IMPACTOS ECONÓMICOS EN MERCADOS FINANCIEROS POR NUEVA MEDIDA EN ORMUZ

El anuncio ya ha provocado un repunte en los precios del petróleo debido a la incertidumbre global, registrándose un pico de 103.60 dólares en las cotizaciones del petróleo Brent (después de bajar a 94 dólares) y de 102.20 en los precios del crudo WTI (cuando había cerrado a 96.57 el pasado 10 de abril), al cierre de este texto.

El experto en transporte marítimo y director ejecutivo de Vespucci Maritime, Lars Jensen, señaló que la medida de Trump de impedir el paso seguro a cualquier barco que pague peajes a Irán no garantiza que se retome los flujos comerciales que pasaban por el Estrecho de Ormuz.

“Si los estadounidenses realmente llevan esto a cabo, detendrá un goteo muy reducido de buques. En el contexto general, realmente no cambia nada (...) hay muy pocos barcos que pasan por allí. Son aún menos los que pagan, y los que pagan ya estarán sujetos a sanciones estadounidenses”, afirmó a la BBC.