‘No tengo miedo’: Papa León XIV responde a críticas de Donald Trump y mantiene su postura contra la guerra

El Papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó su postura sobre la guerra en Irán. Durante declaraciones a medios a bordo del avión papal rumbo a Argelia, el pontífice señaló que no teme al gobierno estadounidense y que su mensaje está centrado en la paz. “Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que no es entender cuál es el mensaje del Evangelio”, afirmó en entrevista con The Associated Press. Añadió: “Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”.

“NO TENGO MIEDO AL GOBIERNO DE TRUMP”: PAPA LEÓN XIV DEFIENDE QUE SU MENSAJE SE BASA EN EL EVANGELIO El líder de la Iglesia católica subrayó que sus declaraciones no representan ataques personales ni políticos. “No entraré en debate. Las cosas que digo ciertamente no están destinadas como ataques contra nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: ‘Bienaventurados los que trabajan por la paz’”, expresó. Asimismo, reiteró que continuará con su postura: “No me apartaré de anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible”. En otro momento, enfatizó: “No tengo miedo del gobierno de Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia”.

PAPA LEÓN XIV REAFIRMA POSTURA DE LA IGLESIA FRENTE A CONFLICTOS INTERNACIONALES El pontífice indicó que la Iglesia no actúa bajo una lógica política. “No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él pueda tener”, señaló. También afirmó que mantendrá su postura frente a los conflictos: “Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas”. Agregó que la situación internacional requiere pronunciamientos: “Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe levantarse y decir que hay una mejor manera”. TRUMP CRITICA POSTURA DEL PAPA LEÓN XIV ANTE GUERRAS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES Las declaraciones del papa se dieron luego de que Donald Trump criticara al líder religioso en redes sociales y ante medios de comunicación. El mandatario estadounidense señaló que no considera que el pontífice esté “haciendo un muy buen trabajo” y lo calificó como “una persona muy progresista”. “No soy fan del papa León”, declaró, además de señalar que el líder católico debería “dejar de complacer a la Izquierda Radical”. En publicaciones posteriores, Trump escribió: “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, y añadió: “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. Las críticas surgieron después de que el pontífice mencionara durante el fin de semana que una “ilusión de omnipotencia” está impulsando conflictos como el de Irán.

PAPA LEÓN XIV ENVÍA MENSAJE SOBRE PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD A través de su cuenta en la red social X, el Papa León XIV compartió reflexiones relacionadas con la paz, la justicia y la solidaridad: “El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Al final, la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.” “Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia. Injusto es quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás. Esta visión de la justicia es simple y radical: reconoce en el otro la imagen de Dios. Una religión sin piedad y una vida social sin solidaridad son un escándalo a los ojos de Dios.” “El mar y el desierto son, desde hace milenios, lugares de enriquecimiento mutuo entre pueblos y culturas. ¡Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza! ¡Liberemos del mal estos inmensos depósitos de historia y de futuro! ¡Denunciemos y eliminemos las causas de la desesperación, luchemos contra quienes se lucran con la desgracia ajena!”

Las decalraciones ocurren en medio de tensiones internacionales y posicionamientos públicos sobre conflictos armados, en los que tanto líderes políticos como religiosos han expresado sus perspectivas.

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