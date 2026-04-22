Arranca Wall Street con optimismo por extensión de alto al fuego en Medio Oriente

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Dinero
/ 22 abril 2026
    Arranca Wall Street con optimismo por extensión de alto al fuego en Medio Oriente
    La semana pasada, el S&P 500 recuperó todas las pérdidas acumuladas desde el inicio de la guerra, ante el aumento de las esperanzas de desescalada. AP/ VANGUARDIA

En las primeras horas de la Bolsa de Nueva York, los principales índices de producción de Estados Unidos arrancaron con ganancias de casi 1%

Las acciones estadounidenses subieron este miércoles después de que el Presidente Donald Trump extendiera el alto el fuego estadounidense con Irán, mientras que los informes de ganancias empresariales positivos también impulsaron el optimismo de los inversionistas.

En las primeras operaciones de la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 avanzaba un 0.7%, mientras que el Nasdaq Composite ganaba un 0.8%. El Dow Jones Industrial Average subía 385 puntos, o un 0.8%, de acuerdo con datos de CNBC.

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Poco después del cierre del martes, Trump extendió el alto el fuego estadounidense de dos semanas, argumentando que estaba justificado debido a la “grave fractura” del gobierno de Teherán.

”Dado que el Gobierno de Irán está gravemente fracturado, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, declaró el Presidente en una publicación de Truth Social.

”Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las conversaciones, de una forma u otra”, añadió.

Sin embargo, el calendario sigue siendo incierto, ya que, según se informa, la falta de compromiso de Teherán provocó una pausa en el viaje del vicepresidente JD Vance para participar en las conversaciones de paz. Los medios estatales iraníes también informaron que los negociadores de Teherán declararon que no comparecerían, pues consideraban que las conversaciones con Estados Unidos eran una “pérdida de tiempo”.

Incluso después de que Trump extendiera el alto el fuego, la armada iraní anunció el miércoles la incautación de dos buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz, en medio de la persistencia de las tensiones en esta vía marítima estratégica.

Además del anuncio del alto el fuego, el optimismo se ha visto impulsado por un sólido inicio de la temporada de resultados. Este miércoles, las acciones de Boeing subían más del 4% tras reportar pérdidas menores a las esperadas en el primer trimestre.

Las acciones de GE Vernova se dispararon un 10% después de que sus ingresos del primer trimestre superaran las expectativas. Ambas compañías se encuentran entre el más del 80% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados hasta la fecha y que han superado las expectativas, según datos de FactSet.

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