Irán dispara contra 3 buques en Ormuz; EU mantiene bloqueo y diplomacia se estanca

Medios iraníes dijeron que la Guardia Revolucionaria estaba llevando los dos buques a Irán después de incautarlos en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo del mundo en tiempos de paz. El enfrentamiento por el cierre del estrecho por parte de Irán y el bloqueo estadounidense planteó dudas sobre cuándo —o si— se reanudarían las conversaciones para poner fin a la crisis.

Irán abrió fuego este miércoles 22 de abril de 2026 contra tres buques en el estrecho de Ormuz e incautó dos de ellos, lo que intensificó su asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para los suministros energéticos globales un día después de que el presidente Donald Trump extendió un alto el fuego mientras mantenía un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Ya el conflicto ha hecho que los precios de la gasolina se disparen mucho más allá de la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán los efectos —y más tiempo tardará la economía en recuperarse.

El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, advirtió de un impacto duradero para los consumidores y las empresas, comparando la crisis con otras grandes crisis energéticas de los últimos medio siglo. Dijo que la guerra le cuesta a Europa alrededor de 500 millones de euros (600 millones de dólares) cada día.

IRÁN SE MANTIENE FIRME ANTE EU

Los líderes de Irán parecen dispuestos a negociar con más dureza con los enviados estadounidenses después de que Trump dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego que debía expirar el miércoles, mientras Washington espera una nueva propuesta de Teherán.

Medios iraníes dijeron que el MSC Francesca y el Epaminodes estaban siendo escoltados a Irán. No fue posible contactar de inmediato a los propietarios de los buques para obtener comentarios. Estados Unidos había incautado anteriormente dos buques iraníes mientras las conversaciones de alto al fuego debían celebrarse en Pakistán.

La Guardia Revolucionaria atacó un tercer buque, identificado como el Euphoria, diciendo que había quedado “varado” en la costa iraní, sin dar más detalles.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico también informó de los ataques, diciendo que una lancha cañonera de la Guardia Revolucionaria abrió fuego contra un buque portacontenedores y “causó graves daños al puente”. Un segundo buque de carga fue atacado a tiros horas después, sin informe de daños, aunque el buque quedó entonces detenido en el agua. No se reportaron heridos entre la tripulación de ninguno de los dos buques.

Ha habido más de 30 ataques contra buques en Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero con un ataque sorpresa contra Irán. Antes de eso, el estrecho estaba abierto a todo el tráfico.

SIN CLARIDAD SOBRE CONVERSACIONES DE PAZ

La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho — que conduce del golfo Pérsico a los océanos abiertos— ha demostrado ser una importante ventaja estratégica.

Aunque el alto el fuego significa que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes se han detenido en Irán — y los misiles de Teherán ya no apuntan a Israel y a Oriente Medio en general— , los ataques en el estrecho y las anteriores interdicciones estadounidenses de buques iraníes muestran que la amenaza marítima se mantiene.