Arrancará en este mes de mayo construcción de Aeródromo de Parras de la Fuente

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Dinero
/ 30 abril 2026
    Arrancará en este mes de mayo construcción de Aeródromo de Parras de la Fuente
    Se estimó que en un año estará lista la primera etapa del Aeródromo de Parras de la Fuentye y será para vuelos privados. ESPECIAL.

En un año estará lista la 1a etapa del proyecto que iniciará de forma gradual con una pista de mil 200 metros

Durante el mes de mayo iniciará la construcción de la primera etapa del Aeródromo de Parras de la Fuente, en el que la inversión que se realizará a través de una Asociación Público Privada (APP), será de 30 a 35 millones de pesos.

El director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Oscar Pérez Benavides, indicó que están por recibir la documentación jurídica de los terrenos que un empresario puso a disposición del estado para que se realice este proyecto, con ello estaría por salir el tema notariado, el que se presentaría y el permiso de construcción por la Agencia Federal de Aviación.

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Ante ello, indicó que en mayo estarán iniciando las obras del Aeródromo, el proyecto comenzará de forma gradual, primero con una pista de 1,200 metros, para luego crecer a 1,600 y más adelante continuar hasta llegar a 2 mil metros.

Dijo que también se piensa en potencializar la zona, por ello, esperan que las condiciones ayuden y más adelante se pueda tener vuelos regionales para el recorrido de los vinos y disfrutar la gastronomía que ofrece esta zona.

“Con el municipio estamos haciendo un plan de pensar en grande e ir sentando las bases en este Plan Maestro de Desarrollo para que las autoridades que vengan puedan seguir con los mismos objetivos y sea un proyecto que tenga viabilidad a muchos años”, aseguró.

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