Arriesga déficit fiscal calificación de México: IMEF

CDMX.- Si México no logra reducir su déficit fiscal a un nivel de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se corre el riesgo de que dos calificadoras crediticias bajen la nota del País un escalón, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Al cierre de 2025, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) -la medida más amplia del déficit- se ubicaron en 4.3 por ciento del PIB si se descuenta el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 4.8 por ciento si se considera dicha ayuda -aunque sin incluir la emisión de P-Caps-, muy por encima del 3.9 por ciento planteado originalmente.

Aunque los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026 establecen un máximo de 4.1 por ciento para los RFSP, los analistas consideran que ese nivel seguiría siendo elevado frente al umbral de 3.5 por ciento que permitiría estabilizar la deuda y reducir el riesgo de una acción negativa por parte de las calificadoras.

La encuesta mensual del IMEF anticipa que el déficit amplio se ubique en un rango de entre 4.5 y 4.8 por ciento del PIB para los siguientes dos años. Esto, señaló el Instituto, sugiere una “inhabilidad por parte del Gobierno de reducir dicho déficit” a una tasa congruente con la estabilización de las finanzas públicas.

“Si no se reducen los RFSP a un nivel de 3.5 por ciento, se corre el riesgo de una degradación de un escalón de la calificación por parte de dos calificadoras que tienen a México en el segundo nivel de grado de inversión”, estimó el IMEF en su boletín mensual emitido este martes.

“México podría caer en la categoría de grado especulativo, comúnmente conocido como ‘bono chatarra’”, agregó.

El IMEF también destacó que la deuda bruta del sector público cerró en 19.7 billones de pesos, equivalente al 55.8 por ciento del PIB, como lo registra el informe de Hacienda acerca de la situación de las finanzas públicas al cierre de 2025, publicado el pasado 30 de enero.

“Como hemos mencionado anteriormente, dichos indicadores de apalancamiento indican que pronto cruzaremos los límites que establecen las calificadoras de valores como manejables. Con ello, México pone en riesgo su calificación soberana acercándose a una baja”, expresó.