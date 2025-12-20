Minimalismo profesional, conoce cuál es la filosofía de la generación Z

ESPAÑA- La generación Z, la de las personas nacidas entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010, periodo que algunos especialistas sitúan específicamente entre los años 1997 y 2012, aunque resulta difícil marcar límites generacionales y generalizar sus respectivas filosofías de vida, presenta rasgos que la diferencian de otras generaciones en distintos aspectos.

Según los estudiosos de esta generación, estos “nativos digitales” que tienen muy arraigada la tecnología en su vida, se caracterizan por usar el teléfono móvil de modo intensivo y no pueden imaginar el mundo anterior a internet, son consumidores astutos, tienen una elevada consciencia de su privacidad, se preocupan por sus perspectivas de futuro y valoran la responsabilidad social.

Los conocidos como ‘gen Zers’, ‘zoomers’ o ‘centennials’, están comprometidos con el cambio de la sociedad, construyen nuevas formas de relacionarse, dominan las plataformas sociales en línea, prefieren la comunicación multimedia, respetan el medioambiente y son emprendedores, además de especialistas en resolver conflictos, según distintas fuentes.

Ahora, una investigación del portal de empleo en línea Glassdoor ha descubierto una nueva y destacada característica diferencial de este grupo demográfico: para estos jóvenes la realización personal no depende tanto de ascender en las jerarquías corporativas, sino de sus propios proyectos, pasatiempos o emprendimientos fuera del horario laboral.

La Generación Z está adoptando el “minimalismo laboral”, un concepto basado en la idea de que una persona puede tener éxito profesional sin que el trabajo defina por completo su identidad, y en la convicción de que su realización personal no depende del ascenso en la jerarquía de una empresa u organización sino de sus proyectos fuera del ámbito laboral, según Glassdoor.

Jóvenes a los que no atraen los puestos directivos.

En una encuesta efectuada en 2025 a la comunidad de usuarios de Glassdoor (GD), en la que participaron más de mil profesionales estadounidenses, el 68% de los trabajadores de la Generación Z señalaron que el liderazgo corporativo no es su meta final dado que su verdadera ambición está fuera del horario laboral tradicional,

Se trata de “un claro rechazo a la tradicional jerarquía corporativa que las generaciones anteriores ascendieron con entusiasmo”, según el equipo de GD.

RECIÉN GRADUADOS EN LA ERA DE LA IA

Ante un panorama futuro de despidos masivos, la transformación del mercado laboral deriva de la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y el agotamiento generalizado, estos trabajadores no eligen trabajar más o aspirar a ascensos rápidos, sino que priorizan la seguridad y el crecimiento profesional sobre la progresión jerárquica, según GD.

Los jóvenes ‘Gen Z’ recién graduados en la era de la IA se vuelcan cada vez más a sectores como la sanidad, los oficios especializados, la administración pública y la educación, que no son tradicionalmente atractivos, pero que son mucho más estables que los trabajos en tecnología y consultoría que antes encabezaban las listas de “trabajos soñados”, según esta fuente.