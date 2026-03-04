Asume Jorge Victoriano del Bosque Ochoa presidencia de Canadevi Coahuila

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo Promoción de Vivienda (Canadevi) Coahuila realizó el cambio de Mesa Directiva para el periodo 2026-2027, quedando como presidente, Jorge Victoriano del Bosque Ochoa.

En su mensaje, dijo “Asumo con mucha responsabilidad está presidencia de la Canadevi, son empresarios con mucho trayecto y mucha experiencia, sé que podemos juntarnos y trabajar de la mano para llevar a la cámara a otro nivel” .

El Plan de Trabajo que presentó incluye lograr una cámara participativa alineada, procurando tener una reunión bimestralmente para fortalecer a la cámara; tener reuniones trimestrales con el Municipito, Estado, Infonavit, Catastro y Desarrollo Urbano.

Además de agilizar trámites para la reducción de tiempos, asistir a las reuniones nacionales virtuales y presenciales e incrementar el número de socios.

Así como implementar convenios con proveedores del sector, crear una mesa de trabajo donde participen valuadores, intermediarios financieros y bancos..

Esto con el objetivo de destrabar créditos y mejorar la colocación de vivienda, además de crear un foro anual de vivienda, donde se presente el gobernador, el alcalde, bancos y desarrolladores, así como crear un directorio validado y confiable de contratistas, proveedores y especialistas.

En la Mesa Directiva lo acompañan como secretario, José Eduardo Garza Valdés, como tesorera, Carolina Torres Martínez y como vicepresidentes, Diego Jiménez Salinas, José Pablo López, Víctor Mohamar Servín, Manuel González Lomelí, Fernando Laredo Martínez y Antonio Harb Kallab.

Durante el evento se entregó un reconocimiento al presidente saliente, José Eduardo Garza Valdés y se aprobó el presupuesto del periodo 2026 -2027.

Además se discutió sobre un donativo que se hará a la Presidencia Municipal, mediante el cual les permitirá tener acceso a la plataforma de Catastro para ver la información de predios y conocer si se encuentran libres o están empalmados, con ello, la información de los deslindes se tendrá prácticamente en media hora.