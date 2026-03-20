Aumenta 1.63% la demanda global 2025 en México y empuja la exportación

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 20 marzo 2026
    Aumenta 1.63% la demanda global 2025 en México y empuja la exportación
    En el 2025 la exportación de bienes y servicios tuvieron una tasa de crecimiento anual muy superior a la de 2024. ESPECIAL.

Esta situación ocurre pese a la contracción en la inversión y la desaceleración en el consumo total en México

CDMX.-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la demanda global de bienes y servicios en México avanzó 1.63 por ciento anual en todo 2025 frente a una variación igual en el año previo, apoyada en las ventas al exterior. Ante las reducciones de 18.87 anual en la parte pública y de 4.01 por ciento en la privada, en el 2025, la Formación Bruta de Capital Fijo total (FBCF) disminuyó 6.36 por ciento.

Lo anterior significó su peor desempeño relativo en un lustro, lo que se dio a la par de la moderación en la dinámica del consumo total. De acuerdo a lo que se explicó la tasa anual de incremento en el consumo total pasó de 2.57 por ciento en 2024 a 1.27 por ciento en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Impactan embajada de EU en Irak; circulan videos de humo y llamas del edificio

Estya situación se dio como resultado de avances de 1.27 por ciento en el privado y de 1.27 por ciento en el de gobierno, variaciones menores a las observadas en el año previo.

Asimismo el decremento en la FBCF o Inversión Fija Bruta (IFB) y la desaceleración en el consumo total fueron compensadas por la mejora en la exportación de bienes y servicios, cuya tasa de crecimiento anual fue de 7.33 por ciento en 2025.

En ese sentido, esta última cifra fue muy superior a la registrada en el año 2024 de 3.01 por ciento.

Del periodo de octubre a diciembre de 2025, la demanda total aumentó 2.40 por ciento respecto al periodo julio a septiembre del mismo año para ser su mayor tasa trimestral en 20 trimestres, ya que de octubre a diciembre de 2020 se incrementó 6.96 por ciento.

En los resultados se indica que todos los rubros de la demanda global se acrecentaron a tasa trimestral, encabezados por la exportación de bienes y servicios, con 1.11 por ciento, acompañada por el consumo privado, con 1.03 por ciento.

Por otro lado, el consumo de gobierno anotó una variación de 0.80 por ciento y la IFB de 0.74 por ciento de la mano de avances de 2.04 por ciento en la parte pública y de 0.58 por ciento en la privada.

El consumo total subió 1 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior.

El instituto explicó que por lo que respecta al lapso de octubre a diciembre de 2025, la demanda global de bienes y servicios dio un “brinco” de 4.26 por ciento de la mano del consumo total, el cual se expandió 3.67 por ciento.

Lo anterior se explica por los aumentos de 4.04 y de 1.38 por ciento anual en el consumo privado y de gobierno, respectivamente.

Además el rubro de exportación de bienes y servicios, en el periodo octubre a diciembre pasado, avanzó 1.74 por ciento a tasa anual, aminorando su velocidad desde 4 por ciento en el tercer trimestre.

La Formación Bruta de Capital Fijo total decreció 3.9 por ciento en relación al cuarto trimestre de 2024 frente a retrocesos de 15.31 por ciento en la pública y de 1.71 por ciento en la privada.

Por el lado de la oferta global, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación anual de 1.79 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 y la importación de bienes y servicios de 9.71 por ciento.

Con información de Reforma

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles