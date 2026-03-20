Aumenta 1.63% la demanda global 2025 en México y empuja la exportación

CDMX.-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la demanda global de bienes y servicios en México avanzó 1.63 por ciento anual en todo 2025 frente a una variación igual en el año previo, apoyada en las ventas al exterior. Ante las reducciones de 18.87 anual en la parte pública y de 4.01 por ciento en la privada, en el 2025, la Formación Bruta de Capital Fijo total (FBCF) disminuyó 6.36 por ciento.

Lo anterior significó su peor desempeño relativo en un lustro, lo que se dio a la par de la moderación en la dinámica del consumo total. De acuerdo a lo que se explicó la tasa anual de incremento en el consumo total pasó de 2.57 por ciento en 2024 a 1.27 por ciento en 2025.

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Estya situación se dio como resultado de avances de 1.27 por ciento en el privado y de 1.27 por ciento en el de gobierno, variaciones menores a las observadas en el año previo.

Asimismo el decremento en la FBCF o Inversión Fija Bruta (IFB) y la desaceleración en el consumo total fueron compensadas por la mejora en la exportación de bienes y servicios, cuya tasa de crecimiento anual fue de 7.33 por ciento en 2025.

En ese sentido, esta última cifra fue muy superior a la registrada en el año 2024 de 3.01 por ciento.

Del periodo de octubre a diciembre de 2025, la demanda total aumentó 2.40 por ciento respecto al periodo julio a septiembre del mismo año para ser su mayor tasa trimestral en 20 trimestres, ya que de octubre a diciembre de 2020 se incrementó 6.96 por ciento.

En los resultados se indica que todos los rubros de la demanda global se acrecentaron a tasa trimestral, encabezados por la exportación de bienes y servicios, con 1.11 por ciento, acompañada por el consumo privado, con 1.03 por ciento.

Por otro lado, el consumo de gobierno anotó una variación de 0.80 por ciento y la IFB de 0.74 por ciento de la mano de avances de 2.04 por ciento en la parte pública y de 0.58 por ciento en la privada.

El consumo total subió 1 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior.

El instituto explicó que por lo que respecta al lapso de octubre a diciembre de 2025, la demanda global de bienes y servicios dio un “brinco” de 4.26 por ciento de la mano del consumo total, el cual se expandió 3.67 por ciento.

Lo anterior se explica por los aumentos de 4.04 y de 1.38 por ciento anual en el consumo privado y de gobierno, respectivamente.

Además el rubro de exportación de bienes y servicios, en el periodo octubre a diciembre pasado, avanzó 1.74 por ciento a tasa anual, aminorando su velocidad desde 4 por ciento en el tercer trimestre.

La Formación Bruta de Capital Fijo total decreció 3.9 por ciento en relación al cuarto trimestre de 2024 frente a retrocesos de 15.31 por ciento en la pública y de 1.71 por ciento en la privada.

Por el lado de la oferta global, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación anual de 1.79 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 y la importación de bienes y servicios de 9.71 por ciento.

Con información de Reforma