Aumenta 22% venta de autos eléctricos, híbridos y de rango extendido en México

CDMX.-Un total de 53 mil 430 unidades nuevas de vehículos eléctricos, híbridos conectables y vehículos eléctricos de rango extendido, fueron vendidas en México durante el primer semestre del año 2026.

De acuerdo a un informe de Electro Movilidad Asociación (EMA), de solo el número de autos eléctricos vendidos en el primer semestre fue de 22 mil 236 unidades, un crecimiento de 14% contra el primer semestre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR:Se generaron mil 475 empleos en junio en Coahuila

Asimismo en el caso de los eléctricos híbridos enchufables, las ventas fueron de 31 mil 063 unidades, un aumento de 29% respecto a los 24 mil 081 vehículos vendidos de enero a junio del año pasado.

Mientras que las ventas de los vehículos eléctricos de rango extendido sumaron 131 unidades, 40% más que hace un año.

Además en relación al Barómetro de Electromovilidad de México de la EMA, las conexiones de recarga públicas y privadas también registraron un crecimiento récord al cerrar junio en 60 mil 934 posiciones, un aumento combinado de 55% frente a las 39 mil 257 registradas al cierre del primer semestre de 2025.

SIGUE EN AUMENTO RED DE CARGA

El presidente de EMA, Para Eugenio Grandio, indicó que México ya cuenta con consumidores interesados, empresas que invierten y una infraestructura en crecimiento.

En ese contexto, señaló que el siguiente paso consiste en generar las condiciones para que el país lidere el crecimiento de estas tecnologías, fortalezca la manufactura nacional y prepare al sector frente a los cambios que ya transforman a la industria automotriz mundial.

La red de recarga pública ya suma 4 mil 655 conexiones a junio, un incremento de 45% respecto de las 3 mil 212 que había al cierre del primer semestre de 2025.

Explicó que los cargadores ubicados en sitios privados, que incluyen viviendas, agencias automotrices y espacios de acceso restringido, el número ya es de 56 mil 279, un aumento de 56% respecto las existentes en junio del año pasado.

Por otro lado se estacó que el sector de electromovilidad ha detonado más de 30 mil empleos, un número que considera a conductores de autos eléctricos de transporte por aplicación, empresas de instalación de cargadores, fabricantes y distribuidores.

“Aun en un entorno geopolítico complejo, el mercado mexicano demuestra resiliencia y los consumidores continúan eligiendo los vehículos de nuevas tecnologías como la opción relevante al renovar su vehículo”, destacó Grandio.

Canadá ha ratificado su interés en que 75% de los automóviles vendidos en 2035 sean eléctricos, mientras que Brasil ya alcanza una penetración de vehículos eléctricos de 10% aproximadamente.

Grandio señaló que el crecimiento de las ventas muestra que no existe una sola solución para todos los consumidores y que la incorporación de un mayor número de modelos permite atender distintas necesidades, gustos y presupuestos. Añadió que, de acuerdo con la encuesta más reciente realizada por la asociación, 95% de los usuarios manifestó estar satisfecho con su vehículo y nueve de cada diez permanecería en este tipo de tecnologías.