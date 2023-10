Aumenta precio de la vivienda en México en 11.5%

CDMX.- De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en el segundo trimestre del año las viviendas se apreciaron 11.5% en su comparación anual, con lo que se apunta el nivel más alto desde que se tiene registro para este periodo.

Este encarecimiento podría explicarse por el traslado al precio final del aumento de los costos para construir, detallan especialistas en el informe Situación Inmobiliaria de BBVA México.

TE PUEDE INTERESAR: Innovación: México es ‘líder’ en Latinoamérica en 2023 con el ‘foco a media luz’

Marissa González Guzmán, economista de BBVA México, precisó que el mercado hipotecario en su conjunto se ubica en la parte baja del ciclo económico, ya que el total de hipotecas disminuyó 4.1 puntos porcentuales y el monto 8.6 por ciento.

Esta situación también responde a que en los años 2020 y 2021 se colocó más crédito para vivienda, durante un periodo de contracción económica, sobre todo en segmentos medios y residenciales, saciando parte de la demanda de manera anticipada.

La especialista expone que si bien, en el país están incrementando los empleos, los salarios son insuficientes para que las familias puedan adquirir una vivienda de interés social.

“Entonces es decir si el 2016 podía comprar un un hogar tenía un ingreso de 100 mil podía comprar un hogar de 336 mil y ahora solamente lo puede comprar comprar de 311 mil, entonces esta pérdida de efectividad nos explica lo que ha pasado con el mercado de interés social, no es que la gente no quiere adquirir viviendas que no habido el ingreso o no ha sido proporcional su crecimiento al crecimiento del precio de la vivienda”, detalló.

Por su parte, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, plantea que es necesaria una política de subsidios.

“Tenemos que hace falta una política de subsidio que se asegure que el subsidio se ha capturado en su totalidad por los consumidores, para eso tenemos que ser directamente al comprador de tal suerte que reciba un montón de dinero que destine a la adquisición de vivienda pero que se le entregue directamente del comprador que asegure el comprador a permanecer en la vivienda por un pedido tiempo razonable 11 – 5 años para asegurar que no es un subsidio que está utilizando alguien más que lo va a vender las casas”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Comenzarán trabajos de planta Tesla en Nuevo León hasta inicios del 2024: Musk

El documento proyecta que en los próximos meses se modere la apreciación de la vivienda, pero advierte que cerrará el 2023 con una apreciación a doble dígito.

Sobre la banca comercial, el número de créditos cayó 15.5 puntos porcentuales, pasando de cerca de 73 mil créditos a 61 mil 600 créditos. En cuanto al monto real colocado disminuyó 12.6% en comparación anual con la primera mitad del año 2022, cuando fueron colocados 150.6 mil millones de pesos. Para el mismo semestre, pero del presente año el monto fue de 131.7 mil millones de pesos.

El documento de BBVA indica que a pesar de que el número de créditos y montos de colocación para adquisición de vivienda de interés social ha ido a la baja en los últimos años, todavía existe una demanda potencial por vivienda de este segmento cercana a los 3.2 millones de viviendas, principalmente en las zonas metropolitanas del país.

Con información de Excélsior