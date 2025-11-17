Aumentará 11% salario mínimo en México en 2026: expertos

Dinero
/ 17 noviembre 2025
    Aumentará 11% salario mínimo en México en 2026: expertos
    Especialistas dicen que aumentar el salario ayuda a mejorar métricas de pobreza sin efectos adversos en inflación. FOTO: CUARTOSCURO

Señala análisis de Banamex que el próximo año ascendería a 309 pesos diarios y a 466 pesos en la zona fronteriza norte del País

De acuerdo con especialistas, el ajuste que el gobierno federal hará al salario mínimo para el 2026 será con un incremento del 11 por ciento respecto al de 2025.

Analistas de Banamex consideran que, de confirmarse ese ajuste, el salario mínimo nominal en México llegará a los 309.5 pesos diarios de manera general y a 466 pesos en la zona de la frontera norte del País.

TE PUEDE INTERESAR: Vive peso ‘revolucionaria’ jornada de pérdidas: borra ganancias de la semana pasada

El análisis del banco señala que existe evidencia de que incrementar el salario mínimo abona a mejorar las métricas de pobreza sin provocar efectos negativos en la inflación.

Sin embargo, el reporte también señala que, de mantenerse la tendencia, podría haber efectos adversos para el mercado laboral, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

“(El aumento al salario mínimo) aumenta la carga en costos para las empresas desincentivando la creación de empleo y presionando los precios finales”, señaló el banco.

Los incrementos al salario mínimo se mantienen en un ritmo del 20 por ciento desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018 ascendía a 88.3 pesos diarios.

Por otro lado, el banco alertó que incrementar el salario puede generar presiones para el ajuste de salarios de otros trabajadores cercanos en la escala salarial.

“Inicialmente fue limitado dicho efecto porque el salario mínimo era muy bajo, además de que parte de los incrementos observados podrían haber estado asociados al apretamiento de las condiciones del mercado laboral”, detalló el reporte.

Los expertos advierten que ahora el contexto es diferente, dados los fuertes incrementos en el salario mínimo ya acumulados.

En 2025, el salario mínimo nominal diario es de 278.80 pesos, mientras que en términos reales fue 207.12 pesos.

Por lo tanto, desde 2018 el incremento general al salario mínimo real es de 135 por ciento.

Temas


Salario Mínimo
Economía

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la capital coahuilense los precios de Airbnb se mantienen estables o con aumentos moderados, incluso en las fechas mundialistas.

Saltillo, oportunidad de rentas ‘económicas’ para el Mundial 2026, tras disparo de precios en Monterrey
true

La batalla que va perdiendo Claudia Sheinbaum
Los saltillenses aprovecharon los remates finales en medio de un intenso movimiento comercial.

Cierre de El Buen Fin 2025 desata ‘compras de pánico’ en Saltillo
true

El peligro de convalidar
Ciudadanos acudieron a la Alameda Zaragoza para donar y respaldar la causa de Yoana Judeli.

Saltillo: Reúnen el 80% del trasplante de Yoana; familia agradece apoyo tras evento del domingo
Ganadores

Ganadores
true

El ajedrez del embajador Johnson; las negociaciones en materia comercial y competencia económica
Saltillo y Torreón concentran buena parte de los casos, con alta proporción de bebés nacidos entre las 28 y 36 semanas.

Coahuila: prematuridad afecta a 1% de los nacimientos; Saltillo y Torreón con más casos