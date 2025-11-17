Vive peso ‘revolucionaria’ jornada de pérdidas: borra ganancias de la semana pasada
En los mercados internacionales, la divisa mexicana registró una pérdida de 12 centavos respecto al cierre previo
CDMX.- El peso mexicano cerró la jornada del lunes con una depreciación de 0.67% frente al dólar, al concluir en 18.43 unidades por billete verde en los mercados internacionales, una pérdida de 12 centavos respecto al cierre previo, según datos de Bloomberg.
Con este retroceso, la moneda local borró las ganancias acumuladas la semana pasada y regresó a niveles no vistos desde el 7 de noviembre, cuando terminó en 18.46 pesos por dólar.
En bancos, el tipo de cambio al menudeo se mantuvo sin variación. Banamex ofreció el dólar en 18.79 pesos a la venta, mismo nivel con el que cerró la semana anterior. La falta de movimientos obedeció al feriado por el aniversario de la Revolución Mexicana, que mantuvo cerradas a las instituciones financieras.
La caída del peso ocurrió en un entorno de fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense frente a las principales monedas del mundo. El nerviosismo por los próximos datos económicos en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios su política monetaria en diciembre también presionaron a los mercados.
En Wall Street, los índices accionarios iniciaron la semana en terreno negativo. El Dow Jones retrocedió 1.18% y acumuló su tercera sesión consecutiva a la baja, mientras que el Nasdaq Composite cayó 0.84% y el S&P 500 disminuyó 0.92%.
Las pérdidas también se extendieron a Europa. El STOXX 600 bajó 0.54% —su tercera jornada negativa—, el DAX alemán retrocedió 1.20% y el FTSE 100 de Londres cedió 0.24%.
En el mercado de materias primas, el oro concluyó la sesión en 4,043 dólares por onza, una disminución de 1.34%. El crudo WTI cerró en 59.91 dólares por barril, con un descenso de 0.30%. Con información de El Universal