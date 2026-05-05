Aumento de los precios del oro impulsa minería ilegal en la Amazonia de Brasil

Un estudio publicado el martes por la organización no gubernamental Amazon Conservation, en alianza con la entidad brasileña sin fines de lucro Instituto Socioambiental, concluyó que los sitios de minería ilegal impulsaron la tala rasa dentro de tres áreas de conservación en la región del Xingu, una de las mayores extensiones de bosque protegido del mundo, que abarca los estados de Pará y Mato Grosso. El análisis combinó imágenes satelitales con investigación en terreno.

El aumento de los precios del oro en los últimos años ha alimentado una renovada fiebre minera en la selva amazónica de Brasil , lo que acelera la deforestación en áreas protegidas y lleva la contaminación por mercurio a niveles peligrosos, según funcionarios y expertos.

La Estación Ecológica Terra do Meio registró sus primeros casos de minería ilegal en septiembre de 2024. Para finales de 2025, la deforestación vinculada a la minería allí se había extendido a 30 hectáreas. En el Bosque Nacional de Altamira, la minería ilegal acumuló 832 hectáreas de deforestación entre 2016 y septiembre de 2025. Un nuevo frente minero que se abrió en 2024 se expandió a 36 hectáreas para octubre de 2025, y representó casi la mitad de la deforestación relacionada con la minería registrada en la unidad durante ese año.

El monitoreo satelital también detectó el año pasado una pista de aterrizaje clandestina utilizada por mineros ilegales en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. La minería ilegal en la reserva creció de 2 hectáreas a al menos 26.8 hectáreas en 2025.

La mayoría de la deforestación por minería es ilegal, dice grupo

En 2023, Amazon Conservation se asoció con Earth Genome y el Pulitzer Center para desarrollar Amazon Mining Watch, una plataforma que utiliza imágenes satelitales para rastrear la minería en toda la Amazonía desde 2018. Desde entonces, se han despejado alrededor de 496 mil hectáreas de selva tropical para la minería, incluidas aproximadamente 223 mil hectáreas en la Amazonía brasileña. Amazon Conservation estima que el 80% de la deforestación relacionada con la minería en Brasil presenta un alto riesgo de ocurrir de manera ilegal.

La minería sigue siendo un factor relativamente pequeño de la deforestación en Brasil, donde la pérdida de bosque está vinculada en gran medida a la expansión del agronegocio. En 2025, por ejemplo, se despejaron unas 579 mil 600 hectáreas de la Amazonía brasileña, según datos oficiales. Unas 17 mil hectáreas estuvieron relacionadas con la minería, de acuerdo con Mining Watch.

“Lo que hace que la minería sea particularmente problemática es que apunta a áreas protegidas y territorios indígenas”, declaró Matt Finer, director del programa de monitoreo de la Amazonía de Amazon Conservation.

La protección de los territorios indígenas es vista ampliamente como una forma eficaz de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global. Investigadores advierten que la pérdida continua de bosque podría acelerar el calentamiento global.

LAS TIERRAS INDÍGENAS SON LAS MÁS AFECTADAS

En 2023, las autoridades brasileñas lanzaron una gran ofensiva contra la minería ilegal de oro en el territorio indígena yanomami, en el estado de Roraima en la frontera con Venezuela, después de que un repunte derivara en una crisis humanitaria y sanitaria. El crecimiento anual de las nuevas áreas minadas allí cayó con fuerza después de ese año, según datos de Amazon Conservation. Aunque la minería no se ha eliminado por completo, casi toda la deforestación dentro del territorio yanomami —unas 5.500 hectáreas— ya había ocurrido para 2023.

Aun así, la aplicación localizada de la ley no ha frenado la minería ilegal en toda la Amazonía. Cuando las autoridades destruyen dragas y equipos en una región, los mineros a menudo reanudan sus actividades o se van a otro lugar una vez que los funcionarios se van. El fiscal federal André Luiz Porreca, que investiga la minería ilegal en el oeste de la Amazonía brasileña, describió los intentos como un “juego del gato y el ratón”.

“El año pasado participé en una operación que destruyó más de 500 dragas en una tierra indígena”, relató Porreca. “La semana siguiente, indígenas me mostraron fotos que demostraban que los mineros ya habían regresado”.

Porreca sostuvo que la minería ilegal de oro es financiada por las mayores organizaciones criminales de Brasil, entre ellas el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, que operan en alrededor de un tercio de las ciudades de la Amazonía brasileña. “Tienen el dinero para financiar estas operaciones. Algunas dragas cuestan hasta 15 millones de reales”.