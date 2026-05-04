El petróleo, volátil ante la incertidumbre geopolítica

Los precios del petróleo mostraron volatilidad hoy, ya que los mercados reaccionaron a informaciones contradictorias sobre incidentes que involucran activos navales de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

De acuerdo a Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, algunas declaraciones de Estados Unidos apuntaron a esfuerzos para restablecer el tránsito comercial en la vía, incluyendo apoyo a determinados corredores marítimos, pero los mensajes contradictorios generan dudas sobre la rapidez de una normalización y sugieren que las restricciones podrían mantenerse a corto plazo.

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Añadió que a medida que los flujos energéticos continúan afectados, los países importadores podrían intensificar la búsqueda de proveedores alternativos, incluidos en América Latina.

“Los exportadores de petróleo de la región podrían beneficiarse mediante mayores ingresos y una mejora en la dinámica externa, dependiendo de la duración y magnitud del soporte de los precios”, aseguró.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo altamente sensible a los titulares geopolíticos y a la evolución de la seguridad marítima.

Asimismo dijo que señales más claras de reapertura sostenida y mayor seguridad en el tránsito podrían aliviar las limitaciones y favorecer una normalización gradual de las condiciones de oferta y de los precios.