El petróleo, volátil ante la incertidumbre geopolítica

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    El petróleo, volátil ante la incertidumbre geopolítica
    Las tensiones persistentes mantienen elevadas las preocupaciones sobre la seguridad de los flujos energéticos en la región, reforzando una prima de riesgo en el petróleo. ESPECIAL.

Las restricciones persistentes en el estrecho de Ormuz podrían mantener la presión alcista sobre los precios

Los precios del petróleo mostraron volatilidad hoy, ya que los mercados reaccionaron a informaciones contradictorias sobre incidentes que involucran activos navales de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

De acuerdo a Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, algunas declaraciones de Estados Unidos apuntaron a esfuerzos para restablecer el tránsito comercial en la vía, incluyendo apoyo a determinados corredores marítimos, pero los mensajes contradictorios generan dudas sobre la rapidez de una normalización y sugieren que las restricciones podrían mantenerse a corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR: México: Bajan confianza empresarial y pedidos manufactureros en abril de 2026

Añadió que a medida que los flujos energéticos continúan afectados, los países importadores podrían intensificar la búsqueda de proveedores alternativos, incluidos en América Latina.

“Los exportadores de petróleo de la región podrían beneficiarse mediante mayores ingresos y una mejora en la dinámica externa, dependiendo de la duración y magnitud del soporte de los precios”, aseguró.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo altamente sensible a los titulares geopolíticos y a la evolución de la seguridad marítima.

Asimismo dijo que señales más claras de reapertura sostenida y mayor seguridad en el tránsito podrían aliviar las limitaciones y favorecer una normalización gradual de las condiciones de oferta y de los precios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Petróleo
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Espejismo de la sequía en Coahuila

Espejismo de la sequía en Coahuila
NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila

NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila
Hércules, un pueblo que va quedando solo

Hércules, un pueblo que va quedando solo
El detenido, identificado como Armando ¨N¨, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Detiene FGR a músico con arma, cartuchos y efectivo en carretera a Zacatecas
El recorrido inició en la iglesia del Ojo de Agua y concluyó en la Catedral de Santiago.

Matlachines llenan de color las calles del Centro de Saltillo
La ofensiva de Saraperos se apagó en la recta final del encuentro.

Saraperos deja ir la serie en casa ante Caliente de Durango
El hantavirus es una enfermedad rara que puede provocar cuadros graves, principalmente respiratorios o renales.

¿Qué es el hantavirus, enfermedad que ha causado la muerte de 3 pasajeros de crucero varado en el océano Atlántico?
Cargueros se ven en el mar cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una costa rocosa cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, informó la agencia de noticias The Associated Press.

EU afirma avances en reapertura del Estrecho de Ormuz; señala que 2 buques ya lo transitaron