Sindicatos de la construcción en EU se alían con empresas para impulsar centros de datos de IA

HARRISBURG- Los sindicatos de la construcción, durante mucho tiempo considerados la voz del trabajador estadounidense, ahora están entrelazados con las empresas más ricas del mundo mientras crean la economía de la inteligencia artificial de Estados Unidos. Trabajadores sindicalizados están empleados en una enorme cantidad de proyectos masivos de centros de datos y se afanan por reclutar nuevos aprendices para alimentar la demanda explosiva.

También se han convertido en aliados de los gigantes tecnológicos y de funcionarios gubernamentales favorables a la tecnología, repitiendo el argumento de que Estados Unidos está en una carrera crítica de seguridad nacional con China por la supremacía en IA. Los sindicatos son una fuerza visible para ayudar a contrarrestar la feroz oposición en las comunidades y la legislación hostil en el Congreso y en las legislaturas, a menudo alineándose con los tradicionales sectores republicanos proempresariales y obligando a los demócratas a elegir entre ellos y los progresistas que quieren adoptar una postura más dura. Los sindicatos han respondido con agresividad a las quejas sobre los centros de datos de maneras que los ejecutivos de los gigantes tecnológicos y las empresas desarrolladoras rara vez adoptan, sin temor a confrontar de forma directa las preocupaciones por la escasez de energía y agua, el aumento de las facturas de electricidad y agua, o las objeciones por el ruido y la calidad de vida. “Cuando la gente dice, ya sabes, ‘los centros de datos son la raíz de todo mal’, nosotros simplemente decimos: ‘miren, sí crean un montón de empleos de construcción, y nosotros vivimos y trabajamos en sus comunidades’”, dice Rob Bair, presidente del Pennsylvania Building and Construction Trades Council. En lugar de “ser simplemente un rotundo ‘no’”, señaló Bair, las comunidades deberían determinar qué necesitan y pedírselo a las empresas tecnológicas, como mejoras a los planes del proyecto o millones de dólares para las escuelas locales. “Si no lo pides, nunca lo vas a conseguir”, afirmó. LOS CENTROS DE DATOS, UNA BENDICIÓN PARA LOS SINDICATOS Con la construcción de centros de datos acelerándose, los sindicatos están ampliando centros de capacitación y viendo crecer sus filas más rápido de lo que muchos líderes sindicales habían visto jamás. Sindicatos en varios estados informan un aumento vertiginoso de horas-hombre, clases de aprendices que duplican su tamaño y centros de capacitación que se están ampliando ante la expectativa de más trabajo por venir.

Los centros de datos consumen al menos el 40% de las horas de trabajo realizadas por miembros del Columbus-Central Ohio Building and Construction Trades Council, estimó un alto funcionario, Dorsey Hager. Es al menos el 50% para la International Brotherhood of Electrical Workers Local 26 en el área metropolitana de Washington, D.C., indicó el portavoz Don Slaiman. La organización paraguas North America’s Building Trades Unions dijo que alcanzó un número récord de miembros y aprendices en 2025.

El presidente de la organización, Sean McGarvey, lo comparó con la expansión de los oficios de la construcción en la década de 1950. Atribuye el crecimiento actual a los centros de datos, las plantas eléctricas y la legislación bajo el expresidente Joe Biden que subsidió la construcción de fábricas de semiconductores y baterías para vehículos eléctricos, proyectos de eficiencia energética y mejoras en la transmisión de la red. Las voraces necesidades energéticas de los centros de datos están desatando un auge en la construcción de plantas eléctricas y asestando un golpe doble de nueva vida a los sindicatos cuyos miembros también construyen y mantienen calderas, ductos, tuberías y otra infraestructura energética. El sindicato Boilermakers Local 154, cuyos miembros han visto cerrar plantas eléctricas en el suroeste de Pensilvania, pasó de no reclutar ningún aprendiz durante cuatro años a ahora reunir una clase de más de 200, y necesitan más, indicó el dirigente sindical Shawn Steffee. Por su parte, los gigantes tecnológicos dicen que necesitan capacitar a cientos de miles de trabajadores más en oficios especializados. Están gastando decenas de millones de dólares en programas de formación, incluidas alianzas con sindicatos a los que contratan para construir sus proyectos de miles de millones de dólares. Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, expresó en un comunicado conjunto en marzo con la organización de McGarvey: “En todo el país, trabajadores sindicalizados de la construcción altamente calificados están sentando las bases de la economía de la IA”.