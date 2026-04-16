Aumentó precio del cabrito en 2025; sigue baja la producción, aunque prevén mejora

El empresario señaló que, aunque la producción caprina continúa a la baja, se prevé una recuperación durante 2026 gracias a las lluvias, lo que podría favorecer al sector.

El precio del cabrito registró un incremento de hasta 30 por ciento entre junio y octubre de 2025; sin embargo, en los meses recientes se ha mantenido estable e incluso ha mostrado una ligera disminución debido a la mayor oferta, informó Eduardo Cárdenas Cantú.

Estimó que en Saltillo se consumen alrededor de 100 mil cabritos al año. No obstante, advirtió que la producción ha disminuido en los últimos años, aunque se espera un repunte en el corto plazo.

“Tenemos clientes que ya no son tan jóvenes y si viene una mesa de cuatro personas, uno va a pedir cabrito y los demás carne”, expresó. Y añadió: “creo que el consumo de cabrito empieza a partir de los 30 ó 32 años en adelante”.

Respecto a la producción, señaló que desde la década de 1970 la caprinocultura en México ha registrado una tendencia a la baja. Recordó que uno de los pocos periodos de crecimiento se dio entre 2013 y 2014, durante la gestión de Enrique Martínez y Martínez en la entonces Sagarpa.

“Esto por diversos factores como la migración del campo a la ciudad, el cambio generacional, que los ejidos se han hecho con cercas aparcelarías dividas o subdivididas y ya no puedes tener áreas comunes de pastoreo”, dijo.

Detalló que hace dos décadas Saltillo contaba con alrededor de 80 mil cabras, mientras que actualmente la cifra no supera las 10 mil, situación similar en otros municipios.