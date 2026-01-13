Aumentos arancelarios afectarían revisión del T-MEC: Banco Mundial

El Banco Mundial advirtió que si se producen nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del Acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada.

Indicó que dados sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación.

Además habló sobre los riesgos adversos en América Latina y el Caribe por las tensiones comerciales en sus expectativas económicas mundiales

De manera global para 2026 se espera que el crecimiento en la región se eleve ligeramente, hasta el 2.3%, desde el 2.2% estimado para el cierre de 2025.

No obstante, el nuevo pronóstico para el 2026 significa una baja de 0.1 puntos porcentuales, mientras que para 2027 mantuvo el repunte de 2.6%.

Además, la demanda interna permanece en niveles bajos en algunos países, lo que contrarrestará en parte el efecto positivo de la flexibilización de las condiciones financieras.

Sin embargo, en el reporte del BM no trae ninguna expectativa para el caso de Venezuela ni del impacto que podría tener en la región los recientes acontecimientos de intervención de Estados Unidos.

Se explica que eso debido a que actualmente el Banco Mundial no publica información sobre producción económica, ingresos ni crecimiento de la República Bolivariana de Venezuela debido a la falta de datos confiables de calidad adecuada.

De acuerdo a lo que informó, la República Bolivariana de Venezuela no está incluida en los valores macroeconómicos totales que abarcan a los países de la región, enfatizó.