Automotrices piden flexibilidad en el T-MEC para importar insumos

Las fabricantes Ford, General Motors y Stellantis pidieron que las nuevas restricciones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dirigidas a las autopartes se basen en la localización de sus plantas y no en la nacionalidad de los proveedores.

La propuesta se presentó a través de una carta enviada por el Consejo Estadounidense de Política Automotriz (AAPC, por su sigla en inglés) a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) como parte de la consulta sobre la revisión del T-MEC.

Explicaron que esto daría flexibilidad a las empresas armadoras al disponer de insumos, partes y componentes de las empresas que se establezcan en países con mejores ventajas arancelarias.

Un ejempló de ello se anunció por parte de la empresa china Great Wall Motor (GWM), respecto a que su planta de manufactura de Brasil exportará a México vehículos y componentes, esto con el fin de evitar un eventual arancel de 50% que impondrán las aduanas mexicanas a ciertos productos automotrices importados desde países sin acuerdos comerciales, entre ellos China.

Cabe destacar que este consejo representa a las tres empresas, conocidas como “Big-3”, en sus intereses comunes de política pública.

De acuerdo a lo que destacaron el T-MEC ya proporciona un marco a través del cual Estados Unidos, México y Canadá pueden alinear sus políticas comerciales y garantizar que la industria automotriz se mantenga en igualdad de condiciones con sus principales socios comerciales, incluidos la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

Además resaltaron que este marco existente puede aprovecharse aún más con el fin de construir y fortalecer las cadenas de suministro críticas necesarias para proteger la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

El AAPC consideró que los fabricantes de automóviles estadounidenses están preparados para cumplir con las nuevas restricciones para reducir los riesgos de sus cadenas de suministro norteamericanas.

“Al mismo tiempo, cualquier nueva restricción sobre el contenido de autopartes proveniente de países extranjeros que generan preocupación, debería basarse en el origen, no en la propiedad; limitarse a los proveedores de primer nivel; e implementarse gradualmente a lo largo de un cronograma adecuado con el propósito de que las cadenas de suministro tengan tiempo de adaptarse a los nuevos requisitos”, señalan

Por lo anterior pidió garantizar que las reglas de origen automotrices y las disposiciones relacionadas del T-MEC no sean más restrictivas que ninguna de las medidas impuestas en virtud de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco (ART, por su sigla en inglés) o cualquier otro acuerdo o política arancelaria implementada (ahora o en el futuro) por el gobierno de EU, a menos que la tasa arancelaria correspondiente sea significativamente menor que la prevista en el ART.

