$!Solicita sindicato de EU establecer cuota de importación para vehículos ligeros

El sindicato de trabajadores automotrices de EU (UAW, por sus siglas en inglés) solicitó a inicios de este mes establecer una cuota de importación para vehículos ligeros, esto es topar el número de unidades, similar a lo establecido en el Pacto Automovilístico de 1965.

El pacto firmado en ese entonces entre Estados Unidos y Canadá establecía que se podría fabricar vehículos y camiones en cualquiera de los países y enviarlos para su venta a otro sin pagar aranceles, en tanto que los ensambladores respetaran el requisito canadiense de mantener la producción canadiense proporcional a las ventas en Canadá.

En sus comentarios presentados ante la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), con motivo de la revisión del T-MEC, Shawn Fain, presidente del UAW, sostuvo que tenían que desechar este acuerdo y empezar de cero, al calificarlo como un fracaso.