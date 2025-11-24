Solicita sindicato de EU establecer cuota de importación para vehículos ligeros

    Solicita sindicato de EU establecer cuota de importación para vehículos ligeros
    Si la proporción entre vehículos vendidos y fabricados en EU fuera de uno a uno, la Unión Americana produciría casi 6 millones de vehículos más al año. FOTO: REFORMA

El sindicato incluye restringir las importaciones de automóviles para impulsar la producción estadounidense a alrededor de 16 millones de vehículos ligeros

El sindicato de trabajadores automotrices de EU (UAW, por sus siglas en inglés) solicitó a inicios de este mes establecer una cuota de importación para vehículos ligeros, esto es topar el número de unidades, similar a lo establecido en el Pacto Automovilístico de 1965.

El pacto firmado en ese entonces entre Estados Unidos y Canadá establecía que se podría fabricar vehículos y camiones en cualquiera de los países y enviarlos para su venta a otro sin pagar aranceles, en tanto que los ensambladores respetaran el requisito canadiense de mantener la producción canadiense proporcional a las ventas en Canadá.

En sus comentarios presentados ante la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), con motivo de la revisión del T-MEC, Shawn Fain, presidente del UAW, sostuvo que tenían que desechar este acuerdo y empezar de cero, al calificarlo como un fracaso.

En su lista de recomendaciones, el sindicato incluye restringir las importaciones de automóviles para impulsar la producción estadounidense a alrededor de 16 millones de vehículos ligeros, desde los 10 millones previstos en 2024.

Sobre el sistema de cuotas, el UAW señaló que los principales países fabricantes de autos, como EU, Canadá y Francia, destacan por la relación entre el número de vehículos ligeros producidos en cada país y el número de vendidos en el mismo, definida como la relación producción/ventas.

Indicó que la relación producción/ventas de EU es de 63 a 100, lo cual refleja que el mercado estadounidense importa una enorme cantidad de unidades y que las ganancias de automotrices no benefician a los estadounidenses como deberían.

“Si las empresas quieren acceder al mercado de consumo más lucrativo del mundo, deberían invertir en los trabajadores automotrices y la manufactura estadounidenses, si quieres vender aquí, tienes que fabricar aquí”, señaló el UAW.

Si la proporción entre vehículos vendidos y fabricados en EU fuera de uno a uno, la Unión Americana produciría casi 6 millones de vehículos más al año, lo que requeriría al menos 12 nuevas plantas de ensamblaje final.

“Si tuviéramos la misma proporción que México, EU produciría la asombrosa cantidad de 30 millones de vehículos adicionales”, destacó el sindicato.

El UAW propone establecer un sistema de cuotas con tres indicadores para garantizar la fabricación en EU de tres categorías de productos: vehículos terminados, componentes principales (motores, transmisiones, ejes con diferenciales, baterías de iones de litio y motores eléctricos) y componentes en general.

