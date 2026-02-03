Autorizan obras por 510 mdp del ISN para la región sur de Coahuila

Obras por 510 millones de pesos fueron las que se autorizaron este año con recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para la Región Sureste de Coahuila, entre las que hay primeras, segundas y hasta terceras etapas de obras.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste (Coparmex), Alfredo López Villarreal, dijo que fueron siete las obras autorizadas para este año, como son la 2da Etapa de la prolongación del Bulevar Los Pastores, desde Los Valdez hasta Oscar Flores Tapia y representa una inversión de 38 millones de pesos.

Además de la 2da Etapa de la Prolongación del Bulevar Nazario Ortiz Garza para acabar el entronque con Vito Alessio Robles, donde se asignarán 149 millones de pesos, asimismo, se invertirá en 125 millones de pesos en la 3a Etapa de la Ampliación y Modernización de la Carretera a Derramadero.

En la 1a Etapa de Construcción de la la Prolongación del Bulevar Las Torres se destinarán 44 millones de pesos, mientras que para 1a Etapa de Construcción de la Prolongación de Los Valdés, desde la calle Obispo Francisco Villalobos al Oscar Flores Tapia son 33 millones de pesos.

López Villarreal indicó que para la construcción de la Fosa 8 del Relleno Sanitario van 30 millones de pesos, en el Sistema Net (Aquí Vamos Gratis) 50 millones de pesos y en varios proyectos de infraestructura en Ramos Arizpe serán 40 millones de pesos.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste indicó que se presentó un crecimiento contra la inversión 2025 y aunque no tenía el dato preciso, añadió que ese aumento se generó debido a las nuevas inversiones o contrataciones y también por la eficiencia en la recaudación del ISN.

Por último, sobre las propuestas de la sector privado que se incluyeron en la lista de obras del ISN para 2026, comentó que hubo algunas, entre ellas la Modernización de la Carretera a Los Pinos en Ramos Arizpe, pero estarán en pláticas con el gobernador, Manolo Jiménez para ver si se pueden incorporar algunas otras.