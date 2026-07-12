Baja entre un 40 a 50% servicios de carga para aviones en la región sur de Coahuila

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    Baja entre un 40 a 50% servicios de carga para aviones en la región sur de Coahuila
    La empresa informó que son 60 a 70 vuelos privados al mes, los que realizan y los principales destinos son Estados Unidos y viajes internos en México. ESPECIAL.

La situación se atribuye principalmente a las tensiones que ha generado la revisión del T-MEC y debido a que se a estancado la actividad industrial

Durante el primer semestre del año, disminuyó entre un 40 a 50% las operaciones o servicios que se dan a los aviones de carga, situación generada principalmente por el tema del T-MEC y también porque ha parado un poco la industria señaló, Gerardo López.

El gerente de ICCS Mercurio Cargo, señaló que en Coahuila que dan servicio a las aeronaves que traen mercancía de comercio exterior, tanto de importación como de exportación.

Agregó que en Coahuila y principalmente Saltillo-Ramos Arizpe lo que hay son empresas del giro automotriz, quienes traen insumos principalmente de Estados Unidos y otros mandan a ese país.

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“Nosotros nos encargamos de hacer la descarga o carga de los aviones o la atención de vuelos privados” y agregó “Bajamos la mercancía e ingresamos al recinto fiscalizado, ya el área de ésta última y aduanas se encarga de hacer todo el trámite, ya sea importación y en exportación ellos hacen todo el trámite, nos entregan la mercancía y nosotros la subimos a los aviones”, aseguró.

Asimismo informó que esta disminución que se ha presentado en las operaciones de carga, se ha compensado con el servicio que dan a los vuelos privados o ejecutivos, pues estos se han incrementado un 60%, hoy que hay muchas personas que prefieren volar en sus aviones, en este caso son principalmente ejecutivos de empresas.

Recordó que en el aeropuerto local se tienen solamente dos operaciones comerciales por parte de Viva Aerobús, una al Aeropuerto Felipe Ángeles y otro a Cancún, por ello, ha habido un incremento en la parte comercial debido a la rapidez para acceder al aeropuerto de Saltillo.

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