Baja turismo de negocios, pero incrementa el religioso en la región sur de Coahuila: OCV Saltillo

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/ 30 marzo 2026
    Baja turismo de negocios, pero incrementa el religioso en la región sur de Coahuila: OCV Saltillo
    Raúl Rodarte dijo que en este periodo vacacional hay hoteles que están ofreciendo tarifas especiales. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Ante la entrada de las festividades de la Semana Santa, en la que se realizarán diversas actividades en las distintas iglesias

El turismo de negocios durante Semana Santa presenta una disminución de 10%, mientras el turismo religioso se incrementa un 10 a 15% y con ello esta semana se contempla en la plaza una ocupación del 43 al 45% señaló el director de la OCV, Raúl Rodarte Leos.

Sin embargo, en el caso de los Pueblos Mágicos tendrán ocupaciones del 90 a 100%, sobre todo la noche del viernes y del sábado, en el caso de esta región son Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.

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Mientras que en la segunda semana de vacaciones, se contempla que se reactive un poco el turismo de negocios, aunque ya completamente hasta la segunda semana de abril.

Informó que para quienes no salen de vacaciones, hay hoteles que mediante el pago de un acceso permiten el uso de la alberca y de los restaurantes, aunque piden el rentar una habitación para tener derecho a las amenidades que tiene el hotel.

Por lo pronto, recordó que en estas dos semanas de vacaciones en la región se esperan a 150 mil a 180 mil personas, además de turismo del interior del estado, llegan también visitantes de Nuevo León, Tamaulipas, así como del norte del Zacatecas y San Luis Potosí, entre otros.

En promedio viajan a la región visitantes que están a menos de 500 kilómetros de distancia, de los cuales se quedan en promedio dos a tres noches en cada uno de los destinos y tienen un gasto promedio por persona de 800 a mil pesos diarios.

Ante ello, se espera este periodo vacacional una derrama económica de 120 millones de pesos durante las dos semanas de este periodo vacacional.

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