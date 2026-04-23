Bajan ingresos totales de las empresas comerciales en febrero de 2026; tasa más baja en 25 meses en México

En febrero, el total de los ingresos por suministro de bienes y servicios retrocedió 0.94 por ciento respecto a enero pasado, su baja menos significativa desde el declive de 1.40 por ciento en el primer mes de 2024, revelan datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El segundo mes de este año fue desfavorable para los ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor, ya que a tasa mensual padeció su peor comportamiento en 25 meses frente al incremento de 1.01 por ciento en enero, reportó la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) de Inegi .

De las nueve ramas de actividad económica en que se desglosan los ingresos en el comercio al por menor, siete disminuyeron en febrero pasado en términos mensuales y solo dos aumentaron: enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados 1.35 por ciento y el conjunto de tiendas de autoservicio y departamentales 0.16 por ciento.

El rubro con el decremento más marcado en febrero fue el de exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares, con 5.32 por ciento.

En abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, la reducción de ingresos fue de 4.29 por ciento mensual y en artículos para el cuidado de la salud de 3.75 por ciento.

A pesar de la debilidad de los ingresos en el comercio al por menor en febrero, en forma acumulada, en los primeros dos meses de 2026, se elevaron 3.94 por ciento, debido a los crecimientos en ocho de sus nueve ramas económicas.

Para un primer bimestre, el de este año fue el de mayor alza en un trienio, destacando los incrementos en exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares, con 20.77 por ciento, y productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, con 13.29 por ciento.

En abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, las ventas al por menor decrecieron 3.48 por ciento anual de enero a febrero, cortando cuatro años en fila de expansión.