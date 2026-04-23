México: cayó 1.5% personal ocupado en el área de servicios y es la segunda baja en 2026 a tasa anual

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Dinero
/ 23 abril 2026
    México: cayó 1.5% personal ocupado en el área de servicios y es la segunda baja en 2026 a tasa anual
    El objetivo de la EMS ES proporcionar información estadística económica sobre las actividades de servicios que prestan los sectores privados no financieros. EFE

En el primer bimestre de 2026, la EMS del Inegi reportó que cayeron 1.3% las contrataciones en empresas de servicios privados no financieros

El personal ocupado de los servicios privados no financieros bajó 1.5% en febrero de 2026 a tasa anual, representando la segunda caída en el año en esta categoría, informó la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El personal ocupado de empresas que ofrecen servicios privados —incluyendo el sector de transportes, correos y almacenamiento— también cayó a tasa mensual un 0.3% en el segundo mes de 2026, y asimismo sería la segunda ocasión que cae en el año mencionado, con base a los resultados de la EMS de enero de 2026.

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Bimestralmente, el personal ocupado total cayó 1.3% con respecto a los primeros dos meses de 2025; las personas contratadas que dependen de la razón social cayeron 1.1% y el personal empleado no dependiente (que pertenecen a otra razón social, o por honorarios y comisiones) cayó 5.7%, reportó Inegi.

Por sector, las caídas anuales más bajas en el personal ocupado en febrero de 2026 fueron las siguientes:

- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-4.8%)Servicios profesionales, científicos y técnicos (-3%)
- Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2.5%)
- Información en medios masivos (-2.2%)

CAE PERSONAL OCUPADO TOTAL DE SERVICIOS PRIVADOS EN COAHUILA

La EMS registró caídas en el personal ocupado del sector de servicios de “Información en medios masivos”, reportando una disminución de 11% en esta categoría para febrero de 2026 —en enero del año mencionado, la caída fue de 10.3%— y representando una segunda variación porcentual negativa en 2026 a tasa anual.

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Los “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” también reportaron por segunda ocasión una tasa anual negativa pero esta vez de 8.2% en febrero de 2026 —a diferencia de la tasa de -18.6% registrada en enero de 2026.

INGRESOS Y GASTOS TOTALES A LA BAJA

Según los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios del Inegi, los ingresos totales cayeron 1.8% a tasa mensual y 2.9% a tasa anual en febrero de 2026. En enero pasado, los ingresos totales crecieron a nivel mensual 0.3% y anualmente cayeron 0.7%.

Los gastos totales bajaron 2% a nivel mensual y 2.2% a nivel anual. En el primer mes de 2026 los gastos que reportaron las empresas de servicios privados no financieros aumentaron mensual y anualmente 2.9 y 0.6%, respectivamente.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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