Balanza comercial encadena seis meses de déficit

Ciudad de México. La balanza comercial de mercancías en México, un registro económico que enumera la diferencia entre los bienes que el país vende al exterior y los que adquiere fuera de frontera, registró un déficit de 3 mil 804 millones de dólares en mayo del presente año, el sexto déficit mensual consecutivo, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte mensual de la Balanza Comercial de Mercancías con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales desestacionalizadas mostraron un aumento mensual de 0.91 por ciento en mayo, al sumar 48 mil 274.20 millones de dólares, que fue resultado neto de un incremento de 1.46 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de 5.14 por ciento en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un crecimiento mensual de 1.36 por ciento en el quinto mes del año. A su vez, dicha tasa fue reflejo de la combinación de una expansión de 2.04 por ciento en las exportaciones manufactureras no automotrices y de un descenso de 0.13 por ciento en las automotrices.

En mayo de 2022, las importaciones totales de mercancías mostraron un avance mensual desestacionalizado de 0.42 por ciento, al registrar 52 mil 78.12 millones de dólares. Esta cifra fue resultado neto de un alza de 7.85 por ciento en las importaciones petroleras y de un retroceso de 0.65 por ciento en las no petroleras. Por tipo de bien, se observaron aumentos mensuales de 0.50 por ciento en las importaciones de bienes de consumo (incremento de 2.65 por ciento en las importaciones de bienes de consumo no petroleros) y de 0.61 por ciento en las de bienes de uso intermedio (disminución de 0.99 por ciento en las de bienes de uso intermedio no petroleros). Se presentó una reducción de 1.51 por ciento en las importaciones de bienes de capital.

Más para leer: Aumentos en alimentos superan el nivel general de inflación

Así, las importaciones fueron mayores a las ventas al exterior que tuvo México por sexto mes consecutivo.

Con cifras originales, la información oportuna de comercio exterior de mayo de 2022 indica un déficit comercial de 2 mil 215 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 387 millones de dólares en el mismo mes de 2021.

En los primeros cinco meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 8 mil 987 millones de dólares.

Con información de medios