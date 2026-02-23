Banamex extiende cierre de sucursales a Michoacán y Bahía de Banderas

Dinero
/ 23 febrero 2026
    El operativo federal de este domingo por la mañana en Tapalpa, Jalisco, dejó como resultado la muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. CUARTOSCURO.

No tendrá operaciones presenciales en el estado de Jalisco, en una jornada en la que la mayoría de las instituciones bancarias del país tampoco abrieron sus puertas

CDMX.- Banamex amplió el lunes el cierre de sus sucursales a Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, en Nayarit.

Lo anterior, ante los hechos de violencia del domingo en Jalisco tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

TE PUEDE INTERESAR: México se convirtió en el principal proveedor de EU en 2025; Canadá en segundo lugar

Tras los hechos del pasado fin de semana, durante este lunes, prácticamente todas las instituciones financieras optaron por suspender actividades en Jalisco.

De acuerdo a lo que informó la banca, las sucursales ubicadas en el estado de Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta permanecerán cerradas el lunes 23 de febrero.

Explicó que esta decisión se suma al cierre total de oficinas en Jalisco, donde no habrá operaciones bancarias presenciales durante la jornada.

Asimismo reiteró que la integridad física de sus clientes y colaboradores es prioritaria, por lo que tomó la determinación de suspender actividades en las zonas referidas mientras se mantiene atenta a la evolución de la situación en cada entidad.

El banco indicó que continuará monitoreando de manera permanente las condiciones particulares en cada estado, así como las decisiones que adopten las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de determinar la reanudación de operaciones presenciales.

BANORTE CIERRA EN JALISCO Y MICHOACÁN

Asimismo la postura de Grupo Financiero Banorte coincide con la de Banamex. En su mensaje sostiene que la seguridad y bienestar de sus clientes, colaboradores y proveedores es prioridad.

Por ello, las sucursales de los estados de Jalisco y Michoacán permanecerán cerradas el lunes 23 de febrero de 2026. Información de Banorte revela que cuentan con 18 sucursales en Jalisco y seis en Michoacán.

Ambos bancos recomendaron a sus usuarios privilegiar el uso de sus plataformas electrónicas, así como su red de cajeros automáticos, para realizar transferencias, pagos y consultas sin necesidad de acudir a una sucursal.

“Como alternativa, nuestros clientes pueden realizar sus operaciones a través de Banorte Móvil, Banca en Línea y Centro de Contacto”, explicó el banco que dirige José Marcos Ramírez Miguel.

