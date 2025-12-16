Banxico pronostica un crecimiento de 1.1 por ciento para México en 2026

México
/ 16 diciembre 2025
    Banxico pronostica un crecimiento de 1.1 por ciento para México en 2026
    La expectativa de crecimiento para 2026 podría interpretarse como un repunte de la economía mexicana, ya que el crecimiento de 2025 fue alrededor del 0.3 por ciento. VANGUARDIA

El PIB de 2024 registró un crecimiento de 1.4 por ciento, según informó el Banco Central, por lo que la diferencia marca un decrecimiento para el próximo año

El Banco de México (Banxico) informó que pronostica un crecimiento del 1.1 por ciento para el Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, después de que Banxico pronosticó para 2025 un crecimiento anual de 0.3 por ciento (con oscilaciones entre el 0.1 y 0.5 por ciento).

El pronóstico para 2026 oscilaría entre los rangos 0.4 y 1.8 por ciento, intervalo que cambió en el informe anterior, pues las cifras eran 0.3 y 1.9 por ciento, representando una reducción de una décima porcentual.

Se espera que en 2027 la previsión de crecimiento del PIB sea de 2.0 por ciento, oscilando entre 1.2 y 2.8 por ciento.

ENCUESTA BANXICO A ESPECIALISTAS

Banxico lleva a cabo la “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, documento que presenta los principales indicadores de economía con información de las principales bancas nacionales y del mundo.

La expectativa de crecimiento anual del PIB para diciembre 2025 se ubicará en el 0.37 por ciento, con una inflación general de 3.77 por ciento y una inflación subyacente de 4.25 puntos porcentuales. El tipo de cambio para el cierre de año sería de 18.56 pesos por dólar.

Para 2026 se espera una inflación general y subyacente de 3.93 y 3.97, respectivamente. Según esta misma Encuesta de especialistas contrasta la expectativa| de crecimiento para el Producto Interno Bruto al 1.21 por ciento. Con base a este documento se espera un tipo de cambio de 19.12 pesos por dólar para inicios de 2026.

