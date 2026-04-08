Banco Mundial prevé que Latinoamérica crezca solo 2.1% en 2026; en México será menor el progreso

WASHINGTON.- El Banco Mundial (BM) prevé que Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2.1% este año, tres décimas menos que en 2025, mientras que México progresará hasta el 1.3% gracias a una recuperación de inversión.

En su Actualización Económica para Latinoamérica y el Carible publicada la previsión de crecimiento del BM se informó que para la mayoría de las grandes economías de la región es claramente inferior.

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El organismo espera que Argentina crezca un 3.6%, Brasil un 1.6% y Colombia un 2.2%. México en cambio, crecería unas siete décimas más, hasta el 1.3 % gracias en parte a la recuperación de la inversión.

“Los índices de deuda pública se han estabilizado tras el repunte posterior a la pandemia de COVID-19, pero siguen siendo elevados en comparación con estándares históricos”, explica, en referencia a déficits fiscales y niveles de deuda soberana, el informe del BM.

De acuerdo a lo que informó entre los factores que están frenando la inversión privada y la creación de empleo se cuentan ahora las tendencias alcistas de los precios derivadas del actual conflicto en Oriente Medio.

El economista jefe para Latinoamérica y el Caribe del Banco Munidal, William Maloney, explicó que serán las economías más dependientes de las importaciones de crudo, y también aquellas que ya registraban mayores presiones inflacionarias antes de febrero, las que están más expuestas a los efectos de la guerra, contó

“Todos estos pronósticos dependen enormemente de cuánto dure la guerra”, apostilló por su parte Maloney, en un momento marcado por una flamante tregua de dos semanas acordada por Washington y Teherán para buscar un acuerdo de paz que de momento ha dado un respiro a los precios del crudo.

FALTA DE EMPLEO Y BAJO CRECIMIENTO COMO FACTORES CLAVE

Resalta el informe que la frustración con el bajo crecimiento y la falta de creación de empleo de calidad ha impulsado, tanto en Latinoamérica como en país de ingresos bajos y medios de otras regiones, un renovado interés por la política industrial como herramienta de desarrollo.

Por lo anterior, se insta a la cautela y subraya que para evitar errores pasados cualquier nueva política industrial debe concebirse sobre todo como “política de aprendizaje”.

Entre las recomendaciones en este terreno, además de un mayor fortalecimiento institucional, se menciona la necesidad de reducir brechas en materia de capital humano o la de profundizar acceso a financiación y fortalecer marcos de insolvencia para que las empresas “puedan asumir riesgos y crecer”.