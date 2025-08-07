Banxico recorta la tasa de interés a un nivel de 7.75%: ¿Qué implicaciones tiene en la vida diaria?

CDMX.- Luego de cuatro ocasiones consecutivas con un recorte de 50 puntos base, el Banco de México (Banxico) disminuyó el ritmo de ajustes a la baja con 25 puntos base, con lo cual a tasa de interés pasó de 8% a 7.75%.

Cabe destacar que este nivel de restricción monetaria para contener el alza de precios al consumidor, es similar al que se tenía en junio de 2022 cuando se enfrentaban choques inflacionarios derivados de la pandemia, repuntes de casos de Covid-19 en China y la inflación general en nuestro país estaba en 7.88%.

Fue el Banco Central mexicano que informó lo anterior en el Anuncio de Política Monetaria, luego de la reunión de su Junta de Gobierno este jueves tras el reporte de la inflación de julio que difundió por la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el que destaca que se desaceleró de 4.32% a 3.51%, ligando dos meses a la baja.

Con éste ya suman cinco en lo que va del año, cuatro de 50 puntos y uno de 25 puntos, a la tasa que sirve de referencia para determinar el costo del dinero prestado, aunque de manera acumulada van nueve ocasiones en que Banxico reduce la tasa desde agosto de 2024.

Fue hace días que la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo a banqueros durante la comida del Comité de Asociados que si bien valorarían recortes adicionales a la tasa de referencia, en su opinión “dichos movimientos serían de menor magnitud a los observados hasta ahora”.

Lo anterior en línea con la guía prospectiva que se incluyó en el anuncio de política monetaria del 26 de junio pasado, en el cual se ponderó que hacia delante la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales, pero ya no se señaló la consideración de hacer ajustes de magnitud similar a las anteriores, es decir de 50 puntos.

Impacto diario

Cabe destacar que aunque pueda parecer un movimiento técnico o de alto nivel, el recorte de tasas tiene implicaciones directas para tu bolsillo:

Créditos más baratos: Al reducirse la tasa de referencia, los bancos pueden ofrecer préstamos personales, hipotecarios y automotrices con intereses más bajos, facilitando el acceso al financiamiento.

Menor rentabilidad para ahorros: Por otro lado, las personas con inversiones en instrumentos como CETES o cuentas de ahorro podrían ver rendimientos ligeramente menores.

Estímulo al consumo: Con créditos más accesibles y tasas más atractivas, se impulsa el consumo interno, lo cual puede traducirse en mayores oportunidades de empleo y actividad económica.

No obstante; a pesar de estos indicadores positivos, Banxico advirtió que “el entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja” para la economía mexicana.

Cabe recordar que la política comercial del presidente estadounidense Donald Trump continúa siendo un factor de presión. Washington ha amagado en múltiples ocasiones con imponer nuevos aranceles a productos mexicanos, acusando al país de no frenar adecuadamente el tráfico de drogas y migrantes hacia su territorio.