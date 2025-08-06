Presentan Estudio de Compensaciones y Beneficios en reunión de ARHCOS

Durante la última reunión de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) se presentó el Estudio de Compensaciones y Beneficios de la Zona Metropolitana Coahuila Sureste.

El presidente de ARHCOS, Xavier Galindo indicó que es la tercera ocasión en que se realiza esta encuesta, en esta ocasión fueron 33 las plantas participantes, en la primera edición participaron 17 empresas y el año pasado fueron 15.

TE PUEDE INTERESAR: Deteriora la reforma judicial el ánimo de inversiones: Coparmex

Este incremento en el número de participantes comentó que habla del cariño y la confianza que se le tiene a este tipo de trabajo y en particular resaltó el trabajo que realizó la líder del Comité de Compensaciones de la Asociación, Sonia Guzmán, así como de Ertzel Benitez.

Es un estudio que da claridad porque se entrega información de cómo está la región, asimismo permite a las plantas ver cómo está su situación y también se pueden comparar también con el mercado.

Sobre el salario promedio, comentó que son diferentes tipos de puestos y también depende del tipo de empresa, sin embargo, añadió que en el caso de los operarios el salario promedio oscila entre los 450 pesos diarios. En el caso de los técnicos señaló que hay de diferentes áreas y depende de su grado de especialización.

Entre los puestos que tienen movimiento es en el área de finanzas, sistemas y especialistas en SAP en materias administrativas, mientras que a nivel de piso técnicos e ingenieros mecatrónicos sigue siendo una oportunidad.

APOYAN CON DONATIVOS

Por otra parte, dio a conocer que gracias al donativo de varias empresas socias de ARHCOS, Naomí, una niña de cinco años pudo recibir un trasplanta de médula ósea, por lo que hoy toca la campana que simboliza su alta médica.

Ante este caso invitaron a más empresas, organizaciones y personas a sumarse a esta causa a través de donativos de dinero, especie o tapitas.