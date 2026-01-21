Bitcoin cae por detrás del oro en enero 2026; inversores se desplazan por incertidumbre mundial

/ 21 enero 2026
    Bitcoin cae por detrás del oro en enero 2026; inversores se desplazan por incertidumbre mundial
    Las cotizaciones de los precios del oro en su compra-venta se valorizan cuando los inversionistas prefieren activos que son históricamente más estables. EFE

Tras cotizar cerca de los 120 mil a finales de 2025, la divisa digital se mueve ahora en el rango de 88 a 95 mil dólares

El precio del bitcoin sigue bajo presiones económicas-políticas por la incertidumbre generalizada en las relaciones internacionales, desplazando sus precios entre los 88 hasta los 95 mil dólares, después de alcanzar valores cerca de los 120 mil; en cambio, el oro se beneficia por las compras constantes de bancos centrales.

El metal precioso cotizó a precios que se mantienen entre los 4 mil 700 y 4 mil 800 debido a la compra-venta en los mercados internacionales por parte de los inversionistas ya que el oro sigue representando estabilidad cuando los mercados financieros se vuelven volátiles.

La inestabilidad internacional se ve reflejada en los conflictos comerciales por las medidas arancelarias que Estados Unidos ha implementado con respecto a países como China o Irán.

Aunque la simple amenaza de su aplicación altera las dinámicas de compra-venta de los inversionistas, cómo sucedió cuando Trump anunció que aplicaría aranceles a Groenlandia.

Esto, por el contrario, beneficia las cotizaciones de los precios del oro porque históricamente se le ha considerado un activo que se valoriza con estabilidad por parte de los inversionistas.

“Cuando los mercados se sienten inestables, muchos inversores prefieren activos que no se muevan demasiado. El oro encaja mejor en ese papel en estos momentos. Esto no significa que el Bitcoin no tenga futuro. Sólo explica el comportamiento actual”, analizó el medio de comunicación The Coin Republic.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

