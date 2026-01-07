Bolsa de valores de Caracas se dispara y petroleras presentan un posible rebote en sus precios
El índice bursátil de Venezuela registró una alza significativa de precios desde el 2 de enero; petroleras presentaron picos y también bajas por acción tras ataques militares de EU
El principal índice bursátil de Venezuela, el IBC, ha aumentado su precio en los primeros siete días de enero de 2026, al pasar de 2 mil 230.8 el primero de enero hasta 4 mil 502.6 dólares al corte del 7 de enero del año en curso, tras los ataques militares de Estados Unidos sobre territorio venezolano.
Este “rally” o subida sostenida del IBC tuvo su mayor incremento porcentual entre el 2 y el 6 de enero, al registrarse un aumento de 1 mil 299 puntos, representando una tasa de crecimiento de 50.01 por ciento.
Esto conformó, en términos anuales “un avance del 3 mil 234.96 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior”, según la plataforma Trading Economics.
A nivel mensual, específicamente el 5 de diciembre de 2025, el IBC tenía un valor de 1 mil 519.2, por lo que la tasa de crecimiento con respecto al valor más reciente es de 196.37 por ciento.
PETROLERAS PRESENTAN PICOS Y POSIBLES CORRECCIONES
Las petroleras Chevron, ExxonMobil, Shell, BP presentaron picos cuando el mercado de valores abrió el 5 de enero, dos días después del ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela.
Las acciones de Chevron cerraron el 2 de enero con un precio 155.90 y aumentaron a 164.73 (un crecimiento de 5.66) al cierre del mercado accionario del 5 de enero. En el mismo periodo, ExxonMobil pasó de 122.65 hasta 125.57 dólares por acción (un aumento de 2.38).
Las petroleras europeas, Shell y BP, presentaron picos en el precio de sus acciones, al registrar un incremento en sus precios del 1.54 y 1.46 por ciento, respectivamente.
Sin embargo, estas cuatro petroleras del hemisferio occidental presentaron el 6 de enero un pico negativo o una posible “corrección”, según Investing.
Las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil registraron una baja en sus precios de 5.17 y 3.59 por ciento, respectivamente.
Shell y BP presentaron tasas de decrecimiento en el mismo período analizado: la amsterdamesa registró un porcentaje negativo de 4.06 por ciento; la multinacional británica tuvo un decrecimiento de 6.2 por ciento (siendo la tasa más baja).