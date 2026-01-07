Bolsa de valores de Caracas se dispara y petroleras presentan un posible rebote en sus precios

El principal índice bursátil de Venezuela, el IBC, ha aumentado su precio en los primeros siete días de enero de 2026, al pasar de 2 mil 230.8 el primero de enero hasta 4 mil 502.6 dólares al corte del 7 de enero del año en curso, tras los ataques militares de Estados Unidos sobre territorio venezolano.

Este “rally” o subida sostenida del IBC tuvo su mayor incremento porcentual entre el 2 y el 6 de enero, al registrarse un aumento de 1 mil 299 puntos, representando una tasa de crecimiento de 50.01 por ciento.

Esto conformó, en términos anuales “un avance del 3 mil 234.96 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior”, según la plataforma Trading Economics.