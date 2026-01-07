Bolsa de valores de Caracas se dispara y petroleras presentan un posible rebote en sus precios

Dinero
/ 7 enero 2026
    Bolsa de valores de Caracas se dispara y petroleras presentan un posible rebote en sus precios
    Trading Economics señaló que el alza en eñ IBC de Venezuela es “un avance del 3 mil 234.96 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior”. VANGUARDIA

El índice bursátil de Venezuela registró una alza significativa de precios desde el 2 de enero; petroleras presentaron picos y también bajas por acción tras ataques militares de EU

El principal índice bursátil de Venezuela, el IBC, ha aumentado su precio en los primeros siete días de enero de 2026, al pasar de 2 mil 230.8 el primero de enero hasta 4 mil 502.6 dólares al corte del 7 de enero del año en curso, tras los ataques militares de Estados Unidos sobre territorio venezolano.

Este “rally” o subida sostenida del IBC tuvo su mayor incremento porcentual entre el 2 y el 6 de enero, al registrarse un aumento de 1 mil 299 puntos, representando una tasa de crecimiento de 50.01 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Venezuela está lista para un auge petrolero después del ataque estadounidense

Esto conformó, en términos anuales “un avance del 3 mil 234.96 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior”, según la plataforma Trading Economics.

$!El “Rally” o una subida “fuerte” que dura cierto tiempo del IBC se observa en este gráfico, después de los ataques militares de EU en Venezuela.
El “Rally” o una subida “fuerte” que dura cierto tiempo del IBC se observa en este gráfico, después de los ataques militares de EU en Venezuela. CAPTURA DE PANTALLA

A nivel mensual, específicamente el 5 de diciembre de 2025, el IBC tenía un valor de 1 mil 519.2, por lo que la tasa de crecimiento con respecto al valor más reciente es de 196.37 por ciento.

PETROLERAS PRESENTAN PICOS Y POSIBLES CORRECCIONES

Las petroleras Chevron, ExxonMobil, Shell, BP presentaron picos cuando el mercado de valores abrió el 5 de enero, dos días después del ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela.

Las acciones de Chevron cerraron el 2 de enero con un precio 155.90 y aumentaron a 164.73 (un crecimiento de 5.66) al cierre del mercado accionario del 5 de enero. En el mismo periodo, ExxonMobil pasó de 122.65 hasta 125.57 dólares por acción (un aumento de 2.38).

Las petroleras europeas, Shell y BP, presentaron picos en el precio de sus acciones, al registrar un incremento en sus precios del 1.54 y 1.46 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, estas cuatro petroleras del hemisferio occidental presentaron el 6 de enero un pico negativo o una posible “corrección”, según Investing.

Las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil registraron una baja en sus precios de 5.17 y 3.59 por ciento, respectivamente.

Shell y BP presentaron tasas de decrecimiento en el mismo período analizado: la amsterdamesa registró un porcentaje negativo de 4.06 por ciento; la multinacional británica tuvo un decrecimiento de 6.2 por ciento (siendo la tasa más baja).

Temas


Crecimiento
Internacional
Petróleo

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Regalos petroleros

Regalos petroleros
true

La mujer. Siempre la mujer
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

La zona industrial es uno de los principales focos de contaminación ambiental en la ciudad.

Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025
Se priorizarán zonas con alta densidad poblacional y trayectos largos para mejorar tiempos y conexiones, afirmó Díaz González.

Saltillo: Rutas alimentadoras se desplegarán en cinco etapas; arrancan en el sur
Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Venezuela tendría reservas hasta finales de enero, pero después de ello podría empezar a sufrir.

Un golpe catastrófico: Anticipan caída en la producción petrolera de Venezuela

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción.

¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó