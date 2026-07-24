Busca Saltillo ser sede de Encuentro Internacional de Premios Nobel de la Paz

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    Busca Saltillo ser sede de Encuentro Internacional de Premios Nobel de la Paz
    Se informó que se hizo hace 3 ó 4 años un plan piloto en Mérida, con buen éxito, sin embargo, ahora se quiere hacer de una categoría exclusivamente para jóvenes. ESPECIAL.

Va dirigido a jóvenes y se tiene hasta el 31 de agosto para confirmarse el lugar del evento

Saltillo busca ser sede del Encuentro Internacional de Premios Nobel de la Paz que se realizará en 2027, es un evento de jóvenes principalmente de Latinoamérica, se contempla una asistencia de 3 mil a 4 mil asistentes.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo, Raúl Rodarte Leos ,dijo que ya se tuvo una visita de inspección del comité organizador de Premios Nobel de la Paz en el segmento jóvenes.

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Agregó que se tiene hasta el 31 de agosto para confirmar la sede, y más allá de la derrama económica que puede generar el evento, agregó que es una plataforma de promoción y difusión para el destino, sobre las políticas públicas que hay en el estado y la región, además de promocionar la gastronomía y lo cultural.

Dijo es un evento nuevo que está entregando el Premio Nobel de la Paz enfocado a jóvenes.

Donde conocen nada más está buscando Saltillo el evento, por lo pronto de aquí al 31 de agosto se define y si queda como sede única, quedaría firmado para el 2027; asimismo el Comité del Premio Nobel de la Paz tendrá un aniversario este año y el evento más importante será en el Vaticano, por lo que estará ahí cuando cuando se realicen las nuevas sedes de sus eventos para 2027 y 2028.

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