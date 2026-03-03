Buscan ampliar alcance de aeródromo de Parras de la Fuente

Dinero
/ 3 marzo 2026

    El director de Servicios Estatales Aeroportuarios, Oscar Pérez, informó que se está buscando que el Aeródromo de Parras de la Fuente quedé lo más cercano a la Carretera Parras-General Cepeda y que su impacto sea en varios sectores, no solo en lo turístico, para lo cual se trabaja en un plan que permita pensar que en un futuro pueda incluso dar servicio al Parque industrial de Derramadero.

    Indicó que para el aeródromo se planea que pueda dar servicio no solo a la Ruta del Vino o en temas de seguridad pública, desarrollo económico y turismo, sino que participe globalmente en varios sectores.

    TE PUEDE INTERESAR: Industria militar y dólar se impulsan después de conflicto bélico en Oriente Medio

    “Estamos tratando de hacerlo lo más cercano a la Carretera Parras-General Cepeda y que en un momento dado a futuro, como lo platiqué con el alcalde de Parras y con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, en ese punto, le pueda ser servicio a General Cepeda, Parras y también algo del Parque industrial tan importante que está en Derramadero”, aseguró.

    Pérez Benavides indicó que este aeródromo se desarrollará en etapas, pero se quiere que tenga futuro y que no se quede solamente como un aeródromo turístico, por ello, se está dejando las reservas territoriales para que esto se pueda darse.

    Por lo pronto, Pérez Benavides comentó que actualmente están trabajando en toda la documentación técnica, operativa, administrativa y jurídica del aeródromo en coordinación con el alcalde de Paras y autoridades de se municipio; asimismo se cuenta con tres anteproyectos sobre la posibilidad técnica donde se puede ubicar la pista para que cumpla con la normatividad aplicable de seguridad operacional.

    “El estudio de factibilidad ya fue autorizado por la Agencia Federal de Aviación, por la parte de la Dirección de Aeropuertos a nivel nacional y eso ya nos tiene con un punto de avance importante”, aseguró.

    Sigue la revisión técnica de esos tres anteproyectos para que cumplan con lo necesario para que opere, pero también que cuente con la reserva territorial necesaria para que en un futuro vaya creciendo y se integre, toda vez que es muy importante que aeródromos y aeropuertos partucipen en los desarrollos económicos de las regiones, de los municipios y de los estados.

    “Estamos viendo como podemos seguir haciendo con mayor inteligencia, con mayor estrategia estos polos de desarrollo”, aseguró.

    Finalmente comentó que una vez que inicien las obras, la primera etapa se tendra lista en ocho meses con una pista de 1,200 metros, para vuelos pequeños o turisticos en aviones de pistón y cuando la pista llegue a 1,600 ó 1,800 metros entonces entrarían jets pequeños.

