Kevin Warsh apuesta por una Fed más discreta, lo que podría causar mercados volátiles y tasas más altas

WASHINGTON- La Reserva Federal ha pasado durante décadas de ser una agencia gubernamental remota y opaca, que compartía poco sobre lo que hacía o por qué, a convertirse en una institución más transparente, dispuesta a explicar cómo toma decisiones y qué piensa sobre la economía. Pero en su primera conferencia de prensa el miércoles pasado, el nuevo presidente Kevin Warsh empezó a revertir algunos de esos pasos. Warsh, como muchos economistas, considera que los mercados financieros se han vuelto demasiado dependientes de la orientación de la Fed, y que ese tipo de guía es más eficaz en crisis financieras o en recesiones económicas.

Los cambios de Warsh en las comunicaciones de la Reserva Federal representan, en cierta medida, un regreso al enfoque prudente del expresidente Alan Greenspan. Greenspan murió el lunes a los 100 años. Es el único expresidente al que Warsh elogió en su toma de posesión el mes pasado. Como presidente, Warsh ha cumplido con rapidez su promesa de recortar las comunicaciones de la Fed. Redujo drásticamente el comunicado posterior a las reuniones del banco central y subrayó en la conferencia de prensa la eliminación de la orientación que antes daba a los mercados financieros sobre los próximos movimientos de tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, según analistas, ese enfoque conlleva el riesgo de oscilaciones más violentas en los precios de acciones y bonos y, en última instancia, podría traducirse en tasas de interés más altas para consumidores y empresas. “La orientación futura, en general, ha servido para suprimir la volatilidad y anclar las expectativas del mercado”, afirmó George Pearkes, estratega macro global de Bespoke Investment Group. “Y eso ha llevado a tasas de endeudamiento más bajas, en comparación con las alternativas”. Aun así, añadió Pearkes, es probable que el impacto en los consumidores sea modesto, con tasas hipotecarias quizá un cuarto de punto más altas de lo que serían de otro modo. WAESH PODRÍA ESTAR REGRESANDO A LA DÉCADA DE 1990 Esas oscilaciones podrían ser una señal de lo que viene. Presidentes de la Fed anteriores han señalado con suficiente claridad los próximos movimientos de la agencia como para que los mercados financieros, en gran medida, hayan anticipado las medidas del banco central. Pero Warsh parece estar siguiendo a Greenspan, cuyos comentarios, de tono casi oracular, a menudo dejaban a los inversionistas adivinando. Sin embargo, Greenspan, que fue presidente de 1987 a 2005, también impulsó varios cambios que hicieron a la Reserva Federal más transparente. Inició la práctica de emitir comunicados después de cada reunión de la Fed para anunciar su decisión sobre las tasas de interés. También comenzó a publicar las actas de cada reunión y las transcripciones completas, con un retraso de cinco años, aunque esas medidas surgieron en respuesta a presiones del Congreso.

El primer comunicado se emitió el 4 de febrero de 1994 e indicó que la Fed aumentaría su tasa clave por primera vez en cinco años. La medida tomó por sorpresa a los inversionistas y el índice industrial Dow Jones se desplomó 2.4% ese día. La reducción de las comunicaciones de la Reserva Federal forma parte de un paquete más amplio de posibles reformas a las operaciones del banco central que Warsh señaló el miércoles. Anunció que la Fed creará cinco grupos de trabajo para examinar sus comunicaciones, su balance, cómo analiza y recopila datos económicos, el impacto de la IA en la productividad y el empleo, y los marcos que utiliza para analizar la inflación. Warsh indicó que el grupo de trabajo sobre comunicaciones considerará cambios en las proyecciones económicas trimestrales que publica la Fed, además de revisar otras innovaciones recientes, incluidas las conferencias de prensa. El expresidente de la Fed Ben Bernanke fue el primero en realizarlas, aunque al principio lo hacía sólo después de cada dos reuniones. El predecesor de Warsh, Jerome Powell, pasó a celebrarlas después de cada reunión. Esas medidas contrastaban marcadamente con la década de 1990, cuando Greenspan nunca explicaba ante los reporteros, oficialmente y para registro, una decisión de la Reserva Federal. Warsh podría, en última instancia, reducir parte de la mayor transparencia que ha adoptado la Fed.

“Este es un gran cambio en la forma en que la Reserva Federal se ha conducido desde la crisis financiera global (2008-2009)”, señaló Matthew Luzzetti, economista jefe para Estados Unidos en Deutsche Bank. “Desde entonces ha habido un tren de una sola vía hacia una mayor comunicación, más transparencia y más orientación futura. Warsh ahora ha puesto ese tren en reversa”. PRESIDENTES DE LA FED HAN VISTO BENEFICIOS EN LA ORIENTACIÓN FUTURA Presidentes anteriores de la Reserva Federal, empezando por Bernanke, han visto un beneficio claro en una mayor comunicación: ayuda a guiar a los mercados en la dirección que quiere la Fed. Los funcionarios de la Fed controlan una tasa de interés de corto plazo, pero las tasas que afectan a la economía, como el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, están fuertemente influidas por las expectativas de los inversionistas sobre la inflación y el crecimiento económico. Al anticipar sus próximos movimientos, los responsables de política pueden hacer que esas tasas de más largo plazo cambien incluso antes que la Reserva Federal ajuste su propia tasa de referencia. Sin embargo, la visión de Warsh es que los mercados financieros se han vuelto demasiado dependientes de la orientación de la Fed. En cambio, quiere que los inversionistas evalúen hacia dónde podría moverse la Reserva Federal a continuación examinando los datos económicos y formulando sus propios juicios, que la Fed luego puede considerar como parte de sus evaluaciones sobre el rumbo de la economía. “Los precios de los mercados financieros son probablemente la fuente de información más importante para orientar a los banqueros centrales”, declaró Warsh en la conferencia de prensa del miércoles. LA ORIENTACIÓN PUEDE AYUDAR ANTE EVENTOS INESPERADOS David Andolfatto, profesor de Economía en la Universidad de Miami y execonomista de la Reserva Federal de San Luis, dijo que coincidía con Warsh en que la orientación futura tiene defectos. Puede verse fácilmente trastocada por eventos inesperados, explicó, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia o la guerra con Irán.